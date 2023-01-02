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02/01/2023

講和聽的人都不臉紅！為搵食擦鞋可去到幾盡？搵食啫！使唔使呀？

#管理 #辦公室 #擦鞋 #富二代 #打工仔 #返工 #老闆 #上班 #上司
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　大家都說辦公室內有很多擦鞋仔，究竟擦得怎樣勁，不妨交流一下。

 

　　一年，工作關係，我們去見一個富二代，商談一些項目合作可能性。這位先生在娛樂圈的曝光率比在財經版上多，人看上去，不花弗，卻像殷實商人。

 

　　見面地點在集團會議室，很大。他坐在主席位，他的私人助理帶我們走進去，我們亦走前和他握手。但他仍坐在座位上，沒有握手意圖，先收了我們咭片，然後單手把自己名片遞給我們。

 

　　他一副懶洋洋模樣，氣場不足，卻氣焰不少。

 

　　剛坐下來，凖備介紹公司業務，他立即說他有些計劃，叫我們研究如何合作。然後他說了幾個虛無縹緲計劃，有在內地的，有在本地的，但一聽已知道十劃都未有一撇，得一個「吹」字。

 

　　之後，他說有一個私人投資，指香港人口老化，所以做老人院大有可為。他在荃灣中心有一個地方，很適合改建成老人院，他打算把它建成五星級老人院，有醫生駐診，讓家人放心等等。

 

　　甚麼叫五星級老人院？沒有空曠草地、沒有閒逛地方、在一個交通不算方便的地點，又怎稱得上為老人家度身訂造呢？不過，人家說得開開心心，我們也犯不著上心。

 

　　他的私人助理扯高嗓門接著說：「我老細真的英明神武，他想到在每個老人院房間內有一設備，你們估下是甚麼？」

 

　　突然一問，大家還未會意過來，他已搶著說是「電話」。

 

（圖片來源：UNSPLASH）

 

　　不錯，是電話。他說老人家住在老人院，最掛住仔仔女女，如果在房間內安裝一部電話，他們便可以隨時和仔女通話。

 

　　怎知富二代笑著說「所以我整天教他們要食腦」，然後繼續自吹自擂說他的鴻圖大計。
那雖然不是人人一手機年代，電話卻普通不過。在房間內安裝一部電話又有何英明神武？那可不是在買地場上舉手投足間的豪氣，亦不是在股票場上舉重若輕的瀟灑，而只是把一個老舊屋苑的幼稚園改裝吧。

 

　　英明神武，只是講的人不臉紅；聽的人欣然接受、亦不臉紅。

 

　　其實在商場成功，自有其過人之處，但人人喜歡美言，明知是捧場、是褒獎，也罷。但有些擦鞋話，真的難聽，他們卻十分受落。

 

（圖片來源：TVB）

 

　　那一次會面，當然沒有甚麼發展，卻有後話。

 

　　離開時，助理送我們到電梯口，輕輕的說了一句：「不要見怪，搵食啫。」當電梯門關上一刻，他仍站在門外禮貌周周送客。

 

　　對，搵食啫，使唔使呀！

 

 

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