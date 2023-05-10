【神準】陸網爆紅MBTI「16型人格特質」大公開！優點、缺點、適合伴侶一次看，再解析16型座右銘

16種MBTI人格測驗>>點這



進入測驗後會有60題的選擇題（同意或反對），可以依照內心最接近的想法，盡量不要選擇中立的答案，而且必須在12分鐘內完成填寫完畢，就能得知你是哪一型人格。





測完後，趕緊來看分析▼







物流師ISTJ



優點：內斂穩重、理性、注重細節、實事求是、腳踏實地、盡忠職守



缺點：過度保守不易變通、較不會處理感情問題、不擅長踏出舒適圈、單純、易被人利用



適合伴侶：表演者ESFP、執政官ESFJ



座右銘：有效率的執行和達成目標











總經理ESTJ



優點：優秀的管理階層、堅強的意志力、自信有主見、信守承諾且可靠



缺點：無法跳脫框架、過於個人中心思想、不擅長情感表達、為維護尊嚴難以放鬆



適合伴侶：調停者INFP、物流師ISTJ



座右銘：建立好規劃是一切的基礎













執政官ESFJ



優點：實踐能力強、優秀的組織能力、擅長處理人際關係、值得信賴的好夥伴



缺點：害怕與眾不同、易受別人評價影響、不懂得拒絕別人、較少為自己爭取權益



適合伴侶：鑒賞家ISTP、調停者INFP



座右銘：從幫助別人中獲得滿足感













鑒賞家ISTP



優點：喜歡親身實踐學習、手腳靈活、多才多藝、無所畏懼的冒險精神、樂觀且精力充沛



缺點：做事較無同理心、過於冒險行事、難對人敞開心胸、三分鐘熱度容易無聊



適合伴侶：執政官ESFJ、指揮官ENTJ



座右銘：世界盡在我的掌握中















探險家ISFP



優點：溫柔、善解人意、很能活在當下、創作靈感豐富、懂得利用自身優勢



缺點：自我中心、易衝動行事、缺乏長期規劃、容易緊張



適合伴侶：總經理ESTJ、表演者ESFP



座右銘：我的審美觀能顛覆傳統













企業家ESTP



優點：行動派不拖泥帶水、適應力強、強大的影響和說服力、開朗能提振士氣



缺點：不懂表達自己感受、對別人不耐煩、不懂衡量風險、鑽牛角尖難視大局



適合伴侶：守衛者ISFJ、表演者ESFP



座右銘：人生就是要不斷冒險













表演者ESFP



優點：專注於當下、樂觀開朗、大膽、勇於嘗試、優秀的社交能力



缺點：沉迷物質享受、專注力弱、易受批評影響、處理問題不夠客觀



適合伴侶：物流師ISTJ、表演者ESFP



座右銘：明天的事明天再說













提倡者INFJ



優點：做人處事圓融、擅長聆聽、具正義感、學習能力強



缺點：燃燒自己照亮他人、不擅長表達自己意見、過度感性、太在意外界的看法



適合伴侶：辯論家ENTP、競選者ENFP



座右銘：不需要活在別人的期望下













調停者INFP



優點：平易近人、喜歡挑戰新事物、表達能力強、非常了解自己的目標



缺點：容易活在自己的世界、對人無防備心、過度理想、三分鐘熱度



適合伴侶：提倡者INFJ、指揮官ENTJ



座右銘：任何事都有最好的一面













主人公ENFJ



優點：富有同理心、外向活潑、領導力強、樂觀開朗



缺點：過於渴望獲得認同、易鑽牛角尖、常忽視自己的需求、佔有慾強



適合伴侶：邏輯學家INTP、調停者INFP



座右銘：唯有真誠能打動人心







