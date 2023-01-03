高鐵重開在即票價微減 最快今售票

【晴報專訊】西九高鐵站因疫情關閉近3年，有消息指為配合與中港周日（8日）通關，今起開售車票；但亦有指最快復運前3日、即或周四才開始售票。港鐵已於高鐵網站更新了今年1月票價，因港元兌人民幣滙價改變，整體較疫前便宜約1%。有旅行社已着手籌備內地短綫團，以廣東省為例，3日2夜人均團費由500元起。鐵路工會稱，員工已返回原有崗位，惟人手嚴重不足，一旦出現突發事件將無法支援。

西九高鐵站今重新開放

實政圓桌立法會議員田北辰引述消息透露，港府擬分3階段重開西九高鐵站各站點，首階段涵蓋短途線，包括福田、深圳北、廣州南等；次階段連接長沙、武漢等；最後才接通北京、上海等目的地，估計最快今起售票。但根據港鐵早前說法，今日將重開西九高鐵站，並按時間表運作，待政府宣布通關，即於復運前3日售票。

旅社已籌備內地短線團

截至昨晚9時，內地高鐵訂票網「中國鐵路12306」仍未發售西九高鐵票。有售賣高鐵票的中旅社亦說，暫未收到開賣通知。港鐵則稱，正密鑼緊鼓為通關做準備，有消息適時公布。

港鐵高鐵網則顯示了最新1月份票價，因滙價問題，較停運前即2020年12月票價略低，以廣州南為例，由242港元微調至240港元。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，正籌備3至5款廣東省短線團，3日2夜人均團費由500元起，每團約20至30人，不包檢測費，只待政府公布入境配額、交通安排等即可推出。中旅社網站亦推出乘坐高鐵的廣州、東莞、深圳4天團，出發日期為2月，團費達3,699元起，副總經理楊世鑫直言，如高鐵、巴士等運力不足，將現「海鮮價」。

鐵路工會聯合會主席林偉強指港鐵各過境口岸員工昨已返回原有崗位，主要測試車站設備，惟人手僅可應付車站日常運作，如有突發事件，「首半小時會搞唔掂」。勞聯秘書長周小松指疫下大部分導遊轉行或只願任兼職，對旅業復常不樂觀。