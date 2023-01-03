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03/01/2023

MIRROR斥帶傷起舞 姜濤︰希望主診醫生睇唔到

#MIRROR #姜濤 #叱咤樂壇流行榜頒獎典禮
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　　【晴報專訊】《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》前晚假亞洲博覽館圓滿落幕，人氣男團MIRROR分別以團體及個人名義共獲八個獎項成大贏家。腳傷初癒回歸的姜濤憑《鏡中鏡》獲「叱咤十大歌曲」第四位，上台獻唱時忘形跪地起舞，又大暴走衝落台，嚇親MIRROR隊友。事後隊友笑斥他不受控，令人擔心。

 

姜濤自九月傷腳後重踏舞台，身形明顯變圓潤。

 

　　前晚「教主」盧瀚霆（Anson Lo）初奪「我最喜愛的男歌手」，粉碎姜濤三連霸的美夢。不過，姜濤亦憑《作品的說話》獲「我最喜愛的歌曲大獎」；MIRROR則獲「我最喜愛的組合」及「叱咤樂壇組合金獎」，李駿傑（Jeremy）則拿下「生力軍男歌手」金獎、陳卓賢（Ian）初奪唱作人銅獎及歌曲獎。男歌手方面，林家謙獲得四個獎稱王，鄭欣宜冧莊獲得「我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇女歌手」金獎稱后。

 

（左起）Ian首獲唱作人銅獎，林家謙和馮允謙分別獲金、銀獎。

 

Jeremy贏得生力軍男歌手金獎，激動流下男兒淚，喊住跳唱仍有超水準表現。

 

直認發福不敢上磅

 

　　腳傷初癒的姜濤獻唱得獎歌曲《鏡中鏡》時，high爆跪地兼落台走勻全場，令現場氣氛高漲。事後MIRROR受訪時，姜濤被隊友七嘴八舌笑斥他不受控，邱士縉（Stanley）笑他︰「一嚟就跪地，嚇死人咩，正式宣布香港無人可以控制到姜濤！」姜濤即場公開向醫生致歉，他說︰「暫時未跳得舞住，希望主診醫生無睇電視，我驚佢會嬲，其實就好番，不過跪完依家有啲痛。」談到姜濤身形明顯發福，他傻笑直認︰「係呀，受傷第三日係磅數最高峰，公司有叫我節食，但我控制唔到，依家自己都唔夠膽上磅！」

 

姜濤忘形起跪地獻唱，令人擔心其腳部傷患。（網上截圖）

 

未能與COLLAR交談

 

　　另外，提到COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）歸隊，有否與她交談？副隊長江生（AK）回應︰「有好遠咁見到，我哋都好開心同感動，始終上年發生嘅事對我哋同So Ching都係一個好大嘅難關。」他又稱一直透過公司了解李啟言（阿Mo）情況，「最想係親身去醫院探阿Mo，但暫時未能實現。」他稱會繼續耐心等待時機。

 

 

轉載自: 晴報

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