抱恙上陣被指失準 《聲夢2》黃洛妍獲粉絲留言力撐

【晴報專訊】無綫《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）向來唱功了得，日前她與《聲夢2》學員任暟晴（Jasmine）、趙小婷（Pamela）及彭家賢（Zayden）到將軍澳Ocean PopWalk出席除夕活動，眾人大展歌喉，令粉絲超興奮。不過，Janees演出時卻激罕甩嘴兼忘詞，她坦言因病而狀態欠佳，幸獲大班粉絲留言支持，相信她亦大為感恩。

（左起）Zayden、Pamela、Janees及Jasmine祝願粉絲有美好的一年。

唱功超強的黃洛妍在《聲夢2》高歌一曲《溝渠暢泳》技驚四座，更令她多了「大魔王」稱號。Janees於除夕當日下午，聯同《聲夢2》冠軍任暟晴、五強選手趙小婷及十強選手彭家賢，到將軍澳Ocean PopWalk出席「JOY TO THE TOWN除夕午間音樂派對」活動，眾人獻唱多首歌曲，以答謝粉絲們的支持，吸引了大批粉絲蜂擁到場應援，活動瞬間變成迷你演唱會，氣氛高漲。

分享參賽難忘回憶

四人於活動上分享了自己參加《聲夢2》的點滴及難忘回憶，即使於比賽過程中遇到挫折，亦未曾輕言放棄，更承諾粉絲會繼續努力，希望將來帶給觀眾更多好作品。四人更大爆學員之間的趣事及奇怪習慣，足見學員們之間感情深厚。為答謝粉絲們一直以來的支持，四人除了獻唱多首動人歌曲外，更落力與粉絲玩遊戲，於台上一展藝術細胞，大騷畫功。在另一遊戲環節中，四人更與粉絲聯手腦筋急轉彎，大玩計數遊戲，簡單數學題卻考起一眾《聲夢2》學員，笑料百出，活動於一片溫馨歡騰的氣氛下圓滿結束。

當日活動上，Janees獻唱王菲經典歌曲《多得他》，不過向來表現穩定的她，卻激罕甩嘴兼忘記歌詞，事後她解釋因早前身體不適，在聖誕期間已留在家中食藥休息；但她出席活動前一天在大嶼山綵排倒數活動，因在戶外吹風而令病情加重，所以狀態欠佳，但她坦言已盡力而為。雖然Janees直認因病影響演出，但有粉絲為她抱不平，更到Janees的社交網留言大讚「唱得好好，一啲都無覺得失準，唔明點解有報道話失準」，引來不少粉絲附和，力撑偶像抱病演出依然保持水準。

Janees在活動上大展歌喉，雖然因病略有失準，但仍獲大批粉絲支持。

Jasmine希望今年學業、事業一同進步。

四位《聲夢2》學員獲大批粉絲到場舉牌應援。