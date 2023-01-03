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03/01/2023

靠借錢讓身家由7位數上8位數？

#借貸 #槓桿 #投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　聖誕連新年長假期，在網上與匯君及麥加文搞了兩晚叫「投資樹窿」的活動。事源2022年股市大跌，不少散戶投資失利，這個「投資樹窿」平台就讓網友分享投資失敗例子。網友還可以選擇被「鬧醒」還是被「安慰」。網友反應熱烈，兩晚玩足6小時，總共分享了約50個個案，成為一個內容豐富的節目。

 

靠借錢讓身家由7位數上8位數？

 

　　這裏分享一個印象比較深刻的個案。一位網友提到過去幾年成功累積資產達7位數字，應該主要為股票投資。最近一年希望資產可以加速增長，考慮利用槓桿作投資，目標是10年內身家達至8位數字。

 

（istock）

 

　　印象中，這位網友是兩晚「投資樹窿」個案中唯一一位，經歷過這年的大跌市之後，投資取向反而變得進取。短短的幾行字，當然不能了解他本來的7位數字是如何累積，亦難去判斷他的財商與駕馭借貸的能力。但每當提起借貸，一定要狠狠地作出提醒。

 

　　記得匯君當時非常嚴厲地警告，若處理得不好，身家隨時由7位數變到6位數，而不是8位數。這位網友令我感覺他運用借貸的原因就是想「賺多點、賺快點」，希望他有看過小弟談借貸的相關分享，對借貸有更全面的認知。

 

　　還記得已故759阿信屋主席林老闆曾經提過，他做生意的，即使平時有否借貸需要，總要向銀行借點錢，用意是慢慢令銀行對他有信心，一路路加大借貸額。因為做生意的，沒有物業抵押，其實很難得到銀行貸款。對他來說，借貸是有目的的，為求建立信心。個人來說，於不同金額作點借貸，亦可視作訓練自己駕馭借貸的能力。

 


「浮潛」與「深潛」

 

　　網友這個想法讓我想到一個比喻來形容當下的感覺，就是「浮潛」與「深潛」。一個懂得「浮潛」的人，多能於近水面以氣管潛水。但只懂「浮潛」，就覺得自己可以嘗試進行超過40米的「深潛」，這是極之危險的。因為「深潛」有很多學問，例如對氣樽與水深測量錶等操作的知識、升上水要一段段作減壓，還有深海隨時有暗流，水壓問題對耳、肺等器官亦十分危險等。

 

　　我們未有資料顯示該網友在累積7位數字身家時有否運用借貸操作所得，即使有所運用，能操控7位數字的借貸不代表能駕馭8位數字的借貸，其中一個重點是這金額很大可能超越其薪金收入與日常支出的金額。

 

　　事實上，並非每個人都能操控槓桿投資，其中一個現象是當借貸到手後，銀行戶口多了幾個零，個人消費模式會否被改變呢？投資習慣會否變得不嚴謹呢？若資金沒有成本，學巴菲特守株待兔式地等投資機會絕無問題，若借回來的資金有成本，投資行為會否有所改變呢？

 

　　若網友本身未有太多借貸經驗，為求更快致富而作出此嘗試，唯有祝他好運。

 

相關影片：
https://www.patreon.com/posts/jie-dai-ru-he-li-74772612
https://www.patreon.com/posts/zai-tan-jie-dai-74889577
 

 

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