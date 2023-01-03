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03/01/2023

我的志願

#退休 #理財 #我的志願 #消防員
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　60年代讀小學，老師例有一指定動作——各位同學，請你寫下「我的志願」，再以此題作篇文。

 

小學生必做的作文題。

 

　　當時最普遍的是——警察、律師、法官、醫生、工程師、飛機師（絕對冇人話想做富豪咁市儈！）

 

　　我又如何？簡單——消防員。點解？因這項專業，英雄感最為強烈，男性十之八九愛做英雄也。

 

　　事實，消防員只有一個任務、一個使命——義無反顧拯救其他人生命，必要時，冒犧牲自己的險也在所不惜，真係MAN到爆！

 

每次到災場，皆抱捨身救人的精神。

 

　　男孩子，哪個不想做英雄？普通人，哪個不崇拜英雄？這亦解釋到，中外電影其中一個片種，永不過時的，正是英雄片。可惜，真實生活中，義無反顧的真英雄太少，故此，只可走入「夢工場」中去尋找。

 

 

消防員，就是英雄，很MAN。

 

　　不過，我肯定告訴你，在我認識的消防員之中，絕大部分是真英雄。

 

全世界最受尊敬的公務員，一定是消防員。

 

　　昨晚，一個退役消防員老友約食家庭飯。佢雖已退役10多年，但有非常強烈信念——一日是消防員，一生也是消防員。

 

　　故此，不單屋中放滿消防員、消防車模型及全球各式撲救火災相片。更令我動容，為牆上掛著一張經已發黃的「消防員的祈禱」（The Fireman’s Prayer )，我試譯如下：

 

令人動容的「消防員的祈禱」。

 

　　一、主啊，每次我奉召出動到火場時，無論面對如何猛烈的熊熊烈焰，請賜我勇氣去拯救每一條生命；二、火場內的危難者，無論是嬰兒或長者，請助我抱緊每一位安全離開在場；三、請給我恆久警覺及聽覺之力，使能聽到最微弱的呼救聲，與及，能快速高效地將烈火撲滅；四、我願全身以赴去響應你的呼召，以保衛民眾生命及財產為最高使命；五、主啊，假若我真的要為拯救生命而犧牲的話，請給予憐憫，保護我遺下的妻子及幼兒。

 

　　這張「消防員的祈禱」，已經掛到發黃，因在牆上已數十年，肯定，亦是我老友的心聲。

 

　　舉凡最受歡迎的公職人員調查，消防員永遠 獨佔鰲頭，不難解釋，因其專業精神，最受敬佩。

 

　　好了，回說小弟，為何「我的志願」未能成真？簡單，因天生肥胖，加上為食，故12歲五尺二吋高時，褲頭已36吋！

 

我的志願沒法達成之因——太肥。

 

　　以此身形，投考任何紀律部隊皆是個夢！事實，自己也曾下決心操fit身體，但……去到最盡時，仍未能完成10下掌上壓及5下引體向上，再加上有近視，怎能不放棄「我的志願」呢？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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