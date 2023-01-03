60年代讀小學，老師例有一指定動作——各位同學，請你寫下「我的志願」，再以此題作篇文。

小學生必做的作文題。

當時最普遍的是——警察、律師、法官、醫生、工程師、飛機師（絕對冇人話想做富豪咁市儈！）

我又如何？簡單——消防員。點解？因這項專業，英雄感最為強烈，男性十之八九愛做英雄也。

事實，消防員只有一個任務、一個使命——義無反顧拯救其他人生命，必要時，冒犧牲自己的險也在所不惜，真係MAN到爆！

每次到災場，皆抱捨身救人的精神。

男孩子，哪個不想做英雄？普通人，哪個不崇拜英雄？這亦解釋到，中外電影其中一個片種，永不過時的，正是英雄片。可惜，真實生活中，義無反顧的真英雄太少，故此，只可走入「夢工場」中去尋找。

消防員，就是英雄，很MAN。

不過，我肯定告訴你，在我認識的消防員之中，絕大部分是真英雄。

全世界最受尊敬的公務員，一定是消防員。

昨晚，一個退役消防員老友約食家庭飯。佢雖已退役10多年，但有非常強烈信念——一日是消防員，一生也是消防員。

故此，不單屋中放滿消防員、消防車模型及全球各式撲救火災相片。更令我動容，為牆上掛著一張經已發黃的「消防員的祈禱」（The Fireman’s Prayer )，我試譯如下：

令人動容的「消防員的祈禱」。

一、主啊，每次我奉召出動到火場時，無論面對如何猛烈的熊熊烈焰，請賜我勇氣去拯救每一條生命；二、火場內的危難者，無論是嬰兒或長者，請助我抱緊每一位安全離開在場；三、請給我恆久警覺及聽覺之力，使能聽到最微弱的呼救聲，與及，能快速高效地將烈火撲滅；四、我願全身以赴去響應你的呼召，以保衛民眾生命及財產為最高使命；五、主啊，假若我真的要為拯救生命而犧牲的話，請給予憐憫，保護我遺下的妻子及幼兒。

這張「消防員的祈禱」，已經掛到發黃，因在牆上已數十年，肯定，亦是我老友的心聲。

舉凡最受歡迎的公職人員調查，消防員永遠 獨佔鰲頭，不難解釋，因其專業精神，最受敬佩。

好了，回說小弟，為何「我的志願」未能成真？簡單，因天生肥胖，加上為食，故12歲五尺二吋高時，褲頭已36吋！

我的志願沒法達成之因——太肥。

以此身形，投考任何紀律部隊皆是個夢！事實，自己也曾下決心操fit身體，但……去到最盡時，仍未能完成10下掌上壓及5下引體向上，再加上有近視，怎能不放棄「我的志願」呢？