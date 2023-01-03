  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/01/2023

【FOCUS】中國啟「後疫情」元年　圖其至遠需大招

#PMI #消費 #後疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　新年如期而至。重慶解放碑水泄不通的除夕倒數，上海閩行區人頭涌涌的Costco超市，三亞海棠灣一房難求的海景別墅，北京南鑼鼓巷日進萬金的冰糖葫蘆鋪子……無不指向，2023是中國的「後疫情時代（post-pandemic era）」元年。

 

　　但面對先行指標PMI連挫三月至大流行以來次低，僅及去年一半的元旦電影票房，IMF(國際貨幣基金組織）警告未來數月將相當「艱難」，中國經濟能否如最高領導人新年賀詞所言，犯其至難而圖其至遠？

 

疫情未達首峰，先行指標暗淡

 

　　疫情達峰=經濟見底？That is a question。剛過去的除夕，武漢、重慶、成都、南京等多個城市街頭，繁星點點的手機屏幕、震耳欲聾的倒數聲，「酸」了太久終於「陽」康的人們，似乎一夜回到三年前。無論是30元4串的糖葫蘆，還是12萬一晚的8人別墅，都獲一眾「自由人」瘋狂買單。

 

武漢、重慶、成都、南京等多個城市的除夕街頭，人頭涌涌。

 

　　但辭舊迎新報復式消費的高光，暫難照亮籠罩大江南北的疫情陰雲。總部位於倫敦的全球健康情報分析機構Airfinity以模型推算，中國此波感染潮將在1月13日達到第一個峰值，即每日新增370萬例；第二個峰值為3月3日，即每日新增420萬例。IMF總裁格奧爾基耶娃同警告，中國未來數月的新冠感染數字料如「叢林大火」般爆發，將進一步打擊本土經濟，以及拖累地區及全球經濟增長。

 

　　警鐘大作的還有最新官方先行指標。國統局公布，12月製造業PMI連跌三月至47，非製造業PMI更急墜至41.6，雙雙錄2020年2月大流行之初以來最低。

 

療癒「疤痕」亟需休養生息

 

　　最能反映疫情快速蔓延衝擊的，首推零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸性聚集性行業商務活動指數均低於35，行業業務總量明顯回落。其次是製造業供應商配送時間指數急挫至40.1，預示供應鏈面臨壓力非淺。

 

　　稍見樂觀的消息是，今早揭盅的財新製造業PMI顯示，企業家對未來一年前景的信心持續回升至去年3月來最高；而高頻數據道路擁堵指數亦顯示，北京、上海等城市出行量急速回升。

 

　　中央經濟工作會議已定調今年「把恢復和擴大消費擺在優先位置」，但如何療癒過去三年在居民心中留下的疫情「疤痕」，修復為數不少的行業從業者重創的家庭資產負債表？顯而易見，業已推出的一系列貨幣及財政刺激措施，都不足以扭轉當前形勢，非出大招、奇招不可。

 

　　何謂大招、奇招？有別於短期或見效的鼓勵居民、政府、企業加槓桿，重點應是，一方面以收入分配、稅制改革全面增加國民收入，令身心俱疲的居民休養生息；二是徹底改變地方政府依賴土地財政的發展模式，以改革創新提升資源配置效率，提升生產率。

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#PMI #消費 #後疫情

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk