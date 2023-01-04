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04/01/2023

今年股市樓市會不會叮噹馬頭

#樓市 #買樓 #股市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　去年無論任何專家預測股市樓市，大多數錯到離晒譜，就算有人估到股市樓市一齊下跌，都唔會估到兩者都是下跌15%，既然是下跌，我認為不能用叮噹馬頭來形容，不過都已經過去，唔輸都輸咗，唯有寄望今年。

 

　　今年股市樓市，會不會好似王羲之所講，福無雙至今朝至，股市樓市都有運行，我認為機會很大，至於升幾多，會不會好似去年一樣是叮噹馬頭，這個我唔敢肯定，但我認為股市升幅應該會比樓市大，但千祈唔好以為樓市會升得少，如果順順利利的話，中原指數極有機會今年破頂，大家可能唔記得，中原指數最高點是191.34，要破頂就最少要升20%，而市場上對樓市最樂觀睇法，就是中原傑哥，佢話升15%是有可能，我認為佢擔心激親老闆老C，所以講得比較保守一些，無謂令老C難受。

 

（istock）

 

　　樓市點解會升，我認為除了利息之外，所有因素都利好樓市，唔會再有業主賤賣，加價封盤已成新常態，估計有不少買家在冇樓睇的情況下以開盲盒的心態買樓，出價仲會非常進取，至於利息，在今年第四季一定會下調，除非拜登唔準備繼續做總統。

 

　　移民潮困擾了香港兩三年，的確有不少人賣樓移民，直接令香港樓價下跌，但今年不但移民離開的人會減少，甚至有港人回流，對樓市是有積極正面作用，但如果沒有催化劑，樓市是唔會升。

 

　　樓價下跌最主要的一個原因，就是受制於外來人士在港買樓印花稅，基本上很少人會在香港買樓，換句話說，沒有足夠購買力來補充，樓市又點會唔跌，好彩特首宣布居港七年的專才如果買樓，可以退回已交印花稅，但可惜專才人數不是太多，去到盡每年只得4千人，特首送佛送到西，跟著宣布在未來三年，每年有3萬5名額，那些高薪專才很大機會成為樓市生力軍，在這個情況下，樓價又點會唔升。至於股市，就算升20%，與高峰相比仍然有一段距離，所以，我認為叮噹馬頭是不會出現，股市升幅會高過樓市。

 

 

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