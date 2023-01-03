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03/01/2023

內地通關懶人包 ｜ 必做2件事！一個步驟錯將不受理！回鄉證有否過期？（附回鄉證續期收費／預約連結）

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Text: Sammy Leung

　　國家衛生健康委早前宣布1月8日起，大幅度放寬內地多項檢疫措施。而香港政府曾表示，爭取於1月8日與內地實施首階段通關。聽到這個通關在即的消息，不少人香港人開始考慮到內地探親。到底真的通關的話，有甚麼地方要注意呢？今次編輯為大家整合了一些內地通關後要留意的地方，包括：回鄉證續期、核酸檢測等等。一齊看下去吧！

 

　　香港特別行政區政府政務司司長陳國基曾在個人Facebook發文指，政府努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。在初期，政府有機會限制往返內地和香港的旅客人數。而行政長官李家超曾在上月指，希望在一月中之前與內地有關單位達成共識，並把這個達成共識的方案提請中央審批，批准後望能在1月15日之前落實通關。

 

 

內地規定48小時內核酸檢測

 

　　國家衛生健康委指，1月8日起入境中國內地的人士需要在入境48小時進行核酸檢測，並取消入境後全員核酸檢測和集中隔離的政策。所以記得如果要回內地的朋友，一定要在48小時內進行核酸檢測，並取得陰性結果及紙本證明文件。

 

　　而要留意的是，出入境是不接納免費檢測或手機訊息收取的結果，大家需要自費獲取核酸檢測結果。記得前往社區檢測中心需攜帶回鄉證、護照或其他旅行證件，進行付費核酸測試後，若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明，大家可以把結果打印出來或去社區檢測中心領取紙本證明文件。

 

「標準自費服務」收費上限：150元

「特快自費服務」收費上限：240元

 

 

　　使用自費服務的巿民可以使用八達通、手機支付或信用卡，社區檢測站（即位於室外地方的檢測點）不會接受現金。

 

社區檢測中心預約：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/

 

下一頁：留意回鄉證有否過期！辦證所需時間

 

 

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