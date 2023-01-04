  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

04/01/2023

港大推算新症 每日最多8萬宗

#肺炎疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港確診在高位徘徊，昨單日呈報16,186宗確診，包括324宗輸入；多75人死亡，年介41至99歲，再創去年4月後新高。公院有5,375人留醫，466人屬重症，包括4名兒童，僅2個月至8歲大。

 

東區醫院急症室輪侯時間，高見8小時以上。

 

入境者非染新變種 開關風險不大

 

　　港大疫情監察計劃指，過去1周「時點患病率」介乎2%至6%，換算社區每日新症個案應介乎26,700至80,000人之間，而近2日的監察數據顯示，疫情似有回落趨勢。港大強調，因估算不確定性仍較大，往後疫情走向，仍需進一步監察。

 

　　對通關風險，港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文認為，雖然難以掌握內地染疫人數、感染率等數據，但根據國內公開病毒株資料，內地流行變種與海外已知變種相若，只要來港者非染新變種，開關風險不大。

 

　　另元旦假期後，公院急症室求診急增。截至昨午5時，東區醫院輸候時間仍逾8小時，瑪麗要等4小時。有市民前晚到廣華醫院急症室求診，等足9小時才能見醫生。醫管局總行政經理李立業承認，近日急症室相對擠塞，求診者以新冠病人佔多，因為天冷引發的心臟、肺及腸道重症亦增，內科病床佔用率達120%，接近負荷頂點，要削減2至3成非緊急服務，促輕症者前往私家診所求醫。

 

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎疫情

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk