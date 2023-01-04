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04/01/2023

開記招否認與呂麗君復合 劉鑾雄︰有人性格到死都唔會改

#劉鑾雄 #呂麗君
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　　【晴報專訊】現年71歲的富商劉鑾雄（大劉）早前被拍得與前度女友呂麗君（現名呂姵霖）現身銅鑼灣皇室堡，因而驚傳復合，事後大劉發聲明澄清傳言。昨日，大劉特別召開記者會，直指有網絡打手散播謠言，又暗示有人死性不改。期間，大劉愈爆愈多，不但主動提及多年來有關他的江湖傳聞，更指商場「The ONE」原來由兒子劉鳴煒命名，並非如外界所指是他為了李嘉欣而改。

 

大劉強調全因顧全子女的尊嚴，才肯幫助呂麗君。

 

　　網上最近流傳一段劉鑾雄罵人短片，片中大劉與呂麗君一同現身，當大劉看見有男士蹲在地上時，即勞氣大罵。昨早大劉精神奕奕亮相記招，中氣十足的他重提當日大罵「踎地男」經過。他指踎地男當時擋着其去路，他叫對方起身不果，「唯一方法我要挨住佢過，但一係轉身kick倒（絆倒）我，一係就我中招，因為商場有人無戴口罩。我之前（接受）器官移植，食抗排斥藥，雖然打咗五針，但抗體只得常人嘅四成，我唔係怕死，而係最細嘅仔女得四歲、十歲同14歲，我希望有多幾年睇住佢哋成長。」

 

大劉日前被拍得與呂麗君現身皇室堡，並怒罵「踎地男」阻他去路。(網上截圖)

 

否認獲甘比母捐腎

 

　　大劉否認有狂躁症及潔癖，但坦言有創傷後遺症，皆因每月至少有十多人到其公司白撞、搵笨及敲詐，所以他不得不小心。他又謂最不想被誤會跟呂麗君復合，「啲網絡打手話佢大獲全勝，搬近咗屋企，呢啲係網上造謠！」他解釋，跟呂麗君見面純粹因對方有困難，「如果大家有留意金融地產財經就會知，如果唔係為咗對仔女，我極度唔想幫。今次幫佢都諗咗兩分鐘，唔係數目問題，我唔想有難堪嘅事影響對仔女，其實好sad，有啲人天生性格到死嗰日都唔會改，惟有黯然接受，希望今次記者會後有人收斂啲。」問到覺得呂麗君是否有機心的人？大劉不予評價，「如果要講，真係七七四十九日都講唔晒；（太太）陳凱韻亦無因呢啲事嬲，點值得啫？佢知咩事，第二日仲飛咗去日本玩。」

 

大劉望保持身體健康，有更多時間陪伴年幼子女。（資料圖片）

 

　　大劉曾在聲明中透露，早已處理絕大部分名下財產，無非為保障太太陳凱韻（甘比）及家人，不過他昨日強調︰「呢個『家人』，唔淨只係陳凱韻家人，可能包括呂麗君嘅仔女，同埋我前妻寶詠琴嘅仔女，廢事被人話份身家被陳凱韻擸晒。」同時，他又否認獲甘比母親捐腎，而跟甘比結婚「報恩」的傳聞，「係（換腎）都搵個後生啲，點會搵個60幾歲嘅老腎。」

 

大劉表示要保護太太甘比，以及一眾子女。（資料圖片）

 

呂麗君與騎師造型的女兒劉秀盈合照，像極姊妹。（資料圖片）

 

澄清無命名The ONE

 

　　記招上，大劉乘機一次過澄清多年來的江湖傳聞，他問記者有否聽過關於他有特殊癖好的傳聞︰「話我塞春卷、乒乓波，我無做過，如果諗過都絕子絕孫！點解我之前唔澄清？100個（傳聞）澄清99個，咁我無澄清嗰一個，啲人又話係真？澄清得幾多個？」至於另一傳聞，則是他為了李嘉欣，而將旗下商場命名為The ONE，寓意一生中最愛。他澄清說︰「The ONE係我個仔劉鳴煒改嘅，本人喺任何思想、環境、私人同工作上，從來無諗過The ONE呢個字。」至於當年刊登「The ONE」廣告賀壽一事，他澄清︰「當時有人將廣告稿隊埋嚟，交畀我秘書去刊登，我照幫手，借我秘書去呃老襯，結果『The ONE』成功咗啦，我都戥佢開心。」過往女友多多的他，直認仍有資助部分前度，「兩、三年前我都滙咗一筆天文數字畀53年前嘅女朋友，呢個就值得，但有啲無良心，有啲賤到無倫，娛樂圈亦有唔少。」問到其娛樂圈前度中，有哪位能獲得他稱讚？大劉稱︰「絕對、絕對無！」

 

大劉否認李嘉欣是其「一生中最愛」。（資料圖片）

 

大劉爆「The ONE」是由兒子劉鳴煒命名。（資料圖片）

 

 

 

轉載自: 晴報

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