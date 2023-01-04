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04/01/2023

與張家輝拍戲惹蔣祖曼羨慕 朱晨麗自爆緊張失眠

#朱晨麗 #蔣祖曼 #鄭俊弘 #張家輝
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　　【晴報專訊】朱晨麗（朱朱）、蔣祖曼及鄭俊弘等昨日宣傳劇集《輕‧功》，劇集進入結局周，朱朱大感不捨，因為與劇組感覺像一家人，所以特別感觸。稍後她將拍攝由張家輝執導的電影《贖夢》，自爆未正式開工已萬分緊張。

 

朱晨麗（左）將同張家輝拍戲，蔣祖曼一臉羨慕。

 

　　劇集《輕•功》本周五大結局，蔣祖曼透露已相約一班演員飯聚看大結局，可惜黎耀祥人在內地，未能返港歸隊，祖曼和朱晨麗笑稱對方回港會補請食飯。另外，朱朱透露今日開拍新戲《贖夢》，該戲由張家輝身兼導演、編劇和主演，她坦言心情緊張至失眠，「雖然唔係第一次拍戲，但家輝係影帝又係我嘅偶像，所以好大壓力，好耐無試過咁緊張，諗起都心跳加速，又擔心自己演得唔好。」在旁的祖曼聞言即時心心眼大表羨慕，她表示由「化骨龍」時已十分欣賞家輝，大讚他有才華、有演技兼有型有款，她不停反問︰「大家唔覺得佢好靚仔咩？」她更笑指想跟朱朱入片場見偶像一面。

 

朱晨麗（前左一）早前與張家輝（前中）及陳法拉等出席《贖夢》開鏡儀式，今日正式開工。（資料圖片）

 

鄭俊弘恨追兔B

 

　　此外，鄭俊弘（Fred）受訪時一提及七個月大的兒子便笑不攏嘴，「囝囝聽到我唱歌就會好開心，依家識哼啲音跟住唱，相信胎教有好大幫助。」他又指已買定新年衫給囝囝，農曆新年會帶他四出拜年豆利市。問到可會在兔年追多個BB？Fred坦言恨再做爸爸︰「都想生多個，太太（何雁詩）都有呢個準備，但係見到太太陀B、湊小朋友都好辛苦，或者太太想休息下先，又或者做下嘢先再生BB，但大家都有共識會再生嘅。」

 

　

Fred初為人父，相當享受家庭樂。

 

轉載自: 晴報

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