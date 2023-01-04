年頭又許願？炒老闆魷魚！豁出去爭取機會！2023勿再隨口噏，行動最實際！

2023年，大家有甚麼新年願望？不過講今年的新年願望之前，這些新年願望，大家究竟有幾認真對待？小時候的新年願望作不得準，因為未見過世面，自己究竟喜歡甚麼、想要的是甚麼，根本唔清唔楚，所以講完就算，實屬正常。只不過出來社會做事，即使是個新鮮人都肯定是個成人，願望是自己對自己的期望，最低限度都應該努力爭取過，而不是隨口噏，講完就算。自己都不當是一回事的事，結果肯定不會成事。所以我幾時都話，自己是自己的最大敵人，要贏人？先贏了自己再講！

以前有讀者提問，我是樂此不疲日日答。前幾年公開講，不再回應不會再答，是因為年紀大了時日無多，不容許自己浪費青春時間打無聊更無謂的辯論。雪中送炭，我幾時都樂意，圍爐取暖，從來不是我杯茶。可憐人必有可恨之處，靠賣慘搏同情，偏偏真的博得到同情。這種同情有名堂，叫廉價！

一年到晚埋怨工作，埋怨老闆上司同事還有客戶，無需咁委屈唔使咁辛苦嘅，辭職唔做就得！於是反唇相稽，又要養屋企又話要開飯，冇咗份工冇收入點得？何來有話唔做就唔做的本錢？講得冠冕堂皇理直氣壯，說穿了，事實不是沒本錢，只是沒本事！

既然等錢開飯不能沒有這份工，疊埋心水耷低頭俾啲心機好好做，希望保得住份工才是。諸多不滿，四圍抱怨，恐怕想留低都未必有得留低。即使有得留低，都注定沒有前／錢途同毀。

對工作對現狀不滿的人很多，但有勇氣拒絕向現實低頭，豁出去爭取自己想要的人沒有幾多。求人不如求己，靠別人的認同給自己氣，真正嘥氣！把辭職掛在嘴邊一年講到晚的人，其實口裏說不身體很誠實，是鐵了心和公司共存亡的人。這種員工有名堂，叫冗員！

公司企業的文化，根本就是老闆的文化。甚麼樣的老闆就用到怎麼樣的員工。官字兩個口，老闆三個口，老闆實在惡過官，一言堂是可以的，下屬員工是沒有抗拒拒絕的餘地的，但是可以決定唔撈的。所以我幾時都話揀工不如揀老闆！不過老闆從來不會認錯的。有錯都是因為員工下屬的錯。實在是硬道理，一開始就揀錯份工，結果只能是錯的。這種老闆有名堂，叫你老闆！

不要再浪費時間想願望。成績，是努力的成果，一於扚起心肝做咗先講，2023年，一定精彩！