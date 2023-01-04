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04/01/2023

打工仔必睇！年尾花紅點使好？5個善用Bonus貼士

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

　　為獎勵員工一年來對公司的付出，有些公司會在年尾的時候向員工派發花紅，如果你收到花紅，你會怎樣處理呢？若你暫時未有想法，可以參考以下五點！

 

　　除月薪外，花紅是打工仔可以獲得的額外薪酬，由於屬公司的非恆常開支，很多時候都是當公司業績理想、有財政盈餘時派發，或是取決於個人工作表現、或行業習慣，例如傳統上本地金融業、地產及建築業過往較高機會派發豐厚花紅。不過，《僱傭條例》內沒有明文規定僱主必須支付年終酬金，包括花紅。員工能否享有年終酬金，須視乎僱主及僱員的協議。如果僱主在僱傭條款內包括這款項，僱主便必須履行這合約條款，向僱員支付年終酬金。

 

　　花紅屬於你努力工作所賺取的收入，你可以選擇用來：

 

1.    還清債務

　　打工仔應了解自己的財務狀況，不少打工仔習慣使用信用卡，出現「先洗未來錢」。當收到花紅，不妨「check下」自己會否有未還清的卡數等，先用花紅清還債務，避免卡數越滾越大，長遠而言可以儲更多錢。

 

2.    訂立適合自己的財務計劃

　　若然你未來有結婚、買樓、裝修等打算，可考慮將此筆花紅用於儲蓄；若然你希望有穩定回報，則可以將此筆花紅用於投資，例如購入收息股等。另外，近期部分銀行的港元定期存款仍有高息優惠，屬於最穩陣的保本投資方法，打工仔不妨把握機會。

 

3.    分享快樂

　　有句話「助人為快樂之本」，有能力的打工仔可以選擇捐款到慈善團體，分享財富，幫助社會上有需要的人，捐款到部分政府認可的慈善機構更可獲發免稅收據。

 

4.    投資自己

　　除了可以報讀坊間不同機構的實體課程外，疫情亦令不少線上學習平台興起，例如Coursera、edX、Udemy，這些平台所涵蓋的課程十分廣泛，包括職場技能、投資理財、設計、烹飪等，打工仔可因應自己的能力、時間、興趣選擇合適的課程，增值自己。

 

5.    獎勵自己

　　辛苦工作了一整年，不妨用此筆額外獎金慰勞自己：購買自己的心頭好、與朋友「食返餐」、去旅行為自己「充充電」，也是為自己新一年加油的好方法。

 

　　事實上，每個人選擇使用花紅的方法都不同，最重要是大家用得其所、用得開心！

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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