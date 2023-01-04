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04/01/2023

上環貼地英式小酒館+扒房！必食自家製臘腸醬芝士多士、馬薩拉香料烤雞、封門柳配阿根廷青醬，統統唔使$300！

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Photo: 由作者提供

　　突然之間，上環蘇杭街出現了一間餐廳，位於69號The Chelsea位置，於是直接了當叫做69 on Jervois Bar & Grill，走新派英式小酒館兼扒房路線。由於趕在聖誕節新開業，所以有些細節在疫情下未能趕及，例如正式的門面招牌似乎未完成，以至路過The Chelsea之時，我竟然直行直過，還找不到入口，這些小問題稍後會解決。

 

餐廳開業不久，招牌好像尚未弄好，所以站在門外都不太察覺，要細看下方的藍色位置小字才知道。

 

　　該餐廳看來面積不大，但原來是向上發展，樓高兩層，樓下用膳廳可容納28人，樓上貴賓區也可容納22人，規模是有限，幸好樓底高達7米，加上大量落地玻璃，以至採光度良好，身在其中感覺好舒服，加上每張餐枱均設有電插座，午餐和晚餐之間亦沒有落場時間（至少執筆時尚未有），整體上是非常Customer-Friendly，看來很適合讓客人用餐、下午茶、飲Cocktail、開電腦工作、甚至無所事事地發呆，可作為區內工作或居民的小小第二個家。

 

餐廳室內有不少落地玻璃，採光度十足，白晝時份一室明亮，感覺舒服。

雖然餐廳面積不是太大，只容納28人，但樓底異常的高，達7米，令空間感很好。

因為位於蘇杭街69號，所以餐廳叫作69 on Jervois，直接了當。

 

下一頁︰菜式統統唔超過 $300！

 

 

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