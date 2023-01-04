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04/01/2023

戲院優惠 │ 5大戲院睇戲有平！全線指定場次$50／戲票買1送1／午夜場$35／睇阿凡達送3D眼鏡

#戲院 #電影 #港產片 #戲院優惠 #買1送1 #優惠 #著數 #戲飛 #購物優惠 #信用卡優惠 #嘉禾院線 #CinemaCity #MCL #百老匯 #英皇戲院
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Text: Sammy Leung

　　最近有很多電影上映，《正義迴廊》、《窄路微塵》、《阿凡達：水之道》都成為大家茶餘飯後的話題。今次編輯為大家推介5大戲院優惠，當中包括買1送1、1張飛$35等，大家一齊看看有沒有適合自己的優惠吧！

 

戲院優惠│1. 百老匯院線：全線晚上9時後場次戲票只售$50+旺角百老匯晚上11時後$35

 

　　放了工吃飯後，想看一部電影放鬆一下，大家可以考慮一下百老匯院線。最近，全線百老匯院線推出戲飛優惠，由1月3日至18日晚上9時後的場次戲票只售$50。而旺角百老匯在晚上11時後的場次戲票只售$35。

 

　　以上優惠不適用於VIP院、4DX電影、IMAX電影、特備節目、電影節、《阿凡達：水之道》及與片主有特別協議之電影．優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用．百老匯院線保留最後決定權。

 

 

　　而編輯看了一看百老匯的放映場次，近來大熱的港產片《正義迴廊》、《過時·過節》及《飯戲攻心》、《窄路微塵》晚上9時後場次都有優惠；而旺角百老匯晚上11時後場次$35優惠則有《無敵貓劍俠：8+1條命(粵語版)》、《窄路微塵》、《伙星行動 : 扭計特攻》、《正義迴廊》、《過時·過節》等。

 

 

　　如果想看《阿凡達：水之道》的朋友，都可以留意一下以下優惠。由1月3日場次起，百老匯院線推出《阿凡達：水之道》2D、3D劃一票價，更會送3D眼鏡！此優惠不適用於VIP院、4DX電影、IMAX電影之《阿凡達：水之道》，大家不要錯過了。

 

 

詳情：百老匯

以上優惠只供參考，一切以官方為準。

 

下一頁：成人戲票$45+學生戲票$40

 

 

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