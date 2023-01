Bill Gates公開18歲求職履歷：期望薪酬「open」！「古老級CV」藏3個加分位獲人力資源專家大讚！但有一大致命傷？

履歷表(CV)是搵工求職的必要工具!即使你是擁有「萬年經驗」的Old Seafood,都不一定能夠寫出一份好的求職履歷,只能夠跟大部分的職場新鮮人一樣,上網搵sample好好「抄考」!早前微軟創辦人Bill Gates(比爾蓋茲)在社交平台LinkedIn公開了自己18歲時寫的一張求職履歷表,並寫道「無論你是應屆畢業生還是大學輟學生,我相信你的履歷都會比我48年前的履歷好得多。(Whether you’re a recent grad or a college dropout, I’m sure your resume looks a lot better than mine did 48 years ago.)」到底這張半世紀前的「古老級」求職履歷是甚麼樣子?為何能獲人力資源專家大讚?偏偏有一大致命傷?即睇!

比爾蓋茲在LinkedIn公開自己在18歲時寫的履歷表。

(圖源:LinkedIn)

【Bill Gates公開18歲求職履歷】加分位1. 履歷客製化

從Bill Gates的求職履歷可以見到,當時Bill Gates有意應徵的職位是「系統分析員」或「程式設計師」,也清楚標明應徵公司的名稱,足見他並非「一份CV用到老」,能表示出他對應徵公司的尊重,自然會更加分!

【Bill Gates公開18歲求職履歷】加分位2. 強調自己的技能符合應徵職位

一份好的求職履歷,最基本一定要清楚列明自己的個人資料,以及學歷、工作/實習經歷、專業技能;最理想的是列舉及強調自己的技能符合應徵職位,譬如像Bill Gates,便寫了自己會用PDP-10、Nova 1200等主流電腦以及ALGOL、COBOL等商用程式語言,再以過去經歷如曾建立交通工程管理系統、為補習班設計排課系統以及為波特蘭的公司設計薪資發放系統並獲利超過1萬元等輔助說明。

【Bill Gates公開18歲求職履歷】加分位3. 列出明確的薪金資訊

雖然Bill Gates並沒有列出明確的薪金要求,但他仍有在求職履歷上註明之前的薪酬為1.2萬美元,方便應徵公司去尋找符合公司要求、預算的求職者,亦可評估求職者的「實力」和「工作表現」,以利後續的面試及敘薪。

【Bill Gates公開18歲求職履歷】致命傷:不必要的個人資訊

雖然Bill Gates的求職履歷有3大加分位,但亦有一個「致命傷」,就是提供不必要的個人資訊,包括「身高178公分」、「體重59公斤」等。除非你應徵的工作有身高或體重等要求,否則應刪去這類和工作內容沒有關聯的個人訊息。