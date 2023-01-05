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05/01/2023

供應緊張訂貨難 缺藥潮蔓延私醫

#退燒藥 #私家醫生 #新冠口服藥
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　　【晴報專訊】連日來必理痛等退燒藥出現搶購潮，令市面一盒難求，甚至現炒價。本報發現，缺藥潮已蔓延至私家診所。多名家庭醫生指，退燒藥、喉糖及咳藥水近日供應緊張，藥廠已限購或捆綁式出售，更有加價5成甚至「海鮮價」。本港疫情高企，指定診所求診爆滿，不少私家診所亦被當成「藥房」，有市民致電索取口服藥，更疑非自用。

 

有不少私家醫生反映，近期訂購藥物出現問題。（資料圖片）

 

　　香港中華醫學會會董楊超發指，近日診所的退燒藥及喉糖供應緊張，藥廠更設限購，有退燒藥更加價50%；另因擔心有病人轉售，他發藥時會拆去原包裝。家庭醫生陸偉亮亦指，近期訂購藥物現困難，已訂不到必理痛，「有行家落單後，藥廠告知出唔到貨」而咳藥水亦加價，「次次價錢唔同」，藥廠更捆綁式出售，「如買退燒藥要配肚痛藥，或1年內到期的藥物，這些診所原本很少購入。」

 

廠方捆綁銷售 訂退燒藥配肚痛藥

 

　　有病人更乘機「囤藥」，陸指：「有人皮膚痕癢，也想要退燒藥。」另一家庭醫生關嘉美指已無法訂到必理痛，藥廠無法保證供應；且不乏市民查詢能否買咳藥水、感冒藥等，把診所「當成藥房」，她強調不會未睇症開藥。

 

近期市面店舖退燒藥物一盒難求（資料圖片）

 

　　立法會醫療衞生界議員林哲玄指，有醫生反映訂貨「有啲問題」，但屬個別品牌情況，相信是短期現象，「缺的不是藥物而是信心。」但醫學會會長鄭志文則指，普遍診所去年底已加購退燒藥，有足夠存貨，惟若人人想取「平安藥」，難免如銀行「擠提」，「確有病人無發燒，也想拿退燒藥。」他強調，撲熱息痛藥有不同配方，且可調整劑量，加上布洛芬等消炎止痛藥，不擔心無藥可用。

 

有人致電索新冠口服藥 拒現身就診

 

　　港九藥房總商會副理事長張德榮指，本地有藥廠有生產撲熱息痛藥，料1、2周後加大供應。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒，市民只需囤5日藥，且不宜買散裝藥，以免藥物過期，影響效力。

 

　　另新冠指定診所近日「長爆」，新界東醫院聯網部門主管梁堃華指，預約名額倍增至每日近4,000個，未必能處理現時需求，長者仍需等1至2日，促輕症向私家醫生求診。醫管局補充，截至前日（3日）逾25萬人獲處方新冠口服藥，且現有634名私家醫生可處方口服藥，強調會加大採購和理順派藥。

 

　　家庭醫生林永和指，長假期時有3、4日用盡新冠口服藥，昨成功補貨，「公營爆滿，私家同爆；有人原本來睇傷風咳，2日後卻轉陽，也想用口服藥。」另有年輕患者希望速降病毒量，索口服藥，「要解釋給他們知，僅可處方予長者及高危群組。」

 

　　關嘉美亦指，近日不停有人致電，「未說病況，先問有無口服藥攞，又唔肯到診所，只想遙距診症。」她直言，懷疑他們取藥用途，審慎起見只對舊症病人處方。楊超發也指，僅為舊症遙距診症及處方口服藥，且當局「非合資格病人」定義常變，又不想代收藥費，故現只接收持身份證病人。林哲玄補充，公院遙距診症輪候期長達5、6日，恐患者錯失最佳服藥時間，促當局再加強與私營網絡合作。

 

 

 

轉載自: 晴報

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