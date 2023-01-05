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05/01/2023

涉3度非禮女子 危駕襲擊 警司被控7罪保釋候訊

#陸振中 #警司 #非禮 #危險駕駛 #襲擊致造成身體傷害
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　　【晴報專訊】時任沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉於粉嶺一熟食中心殘廁內3度非禮1名女子，1個月後另涉於停車場危險駕駛及襲擊1名女子和兩名男子。涉案警司被控非禮、危險駕駛、襲擊致造成身體傷害等7罪，昨於粉嶺裁判法院提堂。

 

被告陸振中

 

　　被告暫時毋須答辯，案件押後至2月15日再訊，待控方準備轉介至區域法院的文件，被告准保釋候訊。

 

　　43歲被告陸振中，報稱警察，現已停職，被控3項猥褻侵犯罪、1項危險駕駛罪、1項襲擊致造成身體傷害罪、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪。控罪指，陸在2022年6月22日及23日，三度在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間內，猥褻侵犯女子X。

 

涉殘廁非禮 襲擊3人

 

　　陸振中另被控於同年7月15日危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊。控罪指，陸在粉嶺一停車場危險駕駛1輛私家車，及在同日同地襲擊女子X，因而對女子X造成身體傷害；意圖使男子蔡文浩身體受嚴重傷害，而非法及惡意嚴重傷害蔡文浩及襲擊男子賴文顯。

 

　　控方申請被告暫時毋須答辯，待準備轉介至區域法院的文件，裁判官將案押後至2月15日再訊，被告准以5,000元保釋，其間不得接觸控方證人，不得離港及須每周到警署報到1次。

 

轉載自: 晴報

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