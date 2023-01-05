胞姊顧媚爆弟弟臨終前染疫 顧嘉煇加拿大離世享年92歲

【晴報專訊】香港殿堂級作曲家顧嘉煇（煇哥）前日於加拿大與世長辭，享年92歲。煇哥於70、80年代創作無數經典廣東歌，多位藝人對其死訊深表惋惜，感激煇哥對華語樂壇的重大貢獻。煇哥胞姊顧媚透露，胞弟近日確診新冠肺炎，他臨終時獲一眾仔女及孫兒陪伴在側，安詳離世。

煇哥創作的劇集及電影主題曲流芳百世，為香港樂壇留下多首不朽名曲。（資料圖片）

顧嘉煇1931年在廣州出生，抗日戰爭爆發後移居香港；於50、60年代，煇哥在歌手姊姊顧媚薰陶下，展開其音樂旅程，並參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽入行。煇哥在70、80年代創作大量膾炙人口的劇集歌曲，包括《獅子山下》、《上海灘》及《萬水千山縱橫》等；他亦曾與不少填詞人合作，當中與已故鬼才黃霑組成的「煇黃組合」最為樂迷津津樂道，兩位天才音樂人為香港樂壇寫下輝煌一頁。2015年，煇哥曾舉行《顧嘉煇榮休盛典演唱會》，同年獲頒金紫荊星章；翌年他在紅館舉行一連兩場《顧嘉煇金紫荊慈善演唱會》，騷後便返回加拿大生活，沒有再公開露面。

顧媚（左）透露曾在胞弟臨終前以FaceTime視像見面。（資料圖片）

汪明荃憶唱煇哥作品必紅

煇哥胞姊顧媚昨日接受Now電視台訪問時，表示煇哥近日在加拿大確診新冠病毒，入院一星期，並有幾天沒有進食，而他離世時，家人亦陪伴在側。顧媚說︰「佢走得安詳，亦好有福氣，仔女同孫都嚟晒同佢見面，我都有用手機FaceTime同佢見過面。」多位曾與煇哥合作的藝人亦十分不捨，汪明荃（阿姐）說︰「我哋早喺60年代尾已認識，當時大家都入咗TVB做《歡樂今宵》，之後我開始拍劇，煇哥作咗好多劇集主題曲畀我，好似《萬水千山總是情》、《京華春夢》等，好奇怪佢作嘅歌好啱我唱，好聽又一定hit。」阿姐不捨煇哥離世︰「多謝煇哥喺香港樂壇做咗咁多創作，同埋培養咁多歌手，有咁多華人可以分享佢嘅音樂歷程，真係好多謝佢。」

煇哥15年演出榮休演唱會，嘉賓汪阿姐（右）的名曲《萬水千山總是情》，亦是出自煇哥手筆。（資料圖片）

劉德華不捨偉大音樂家

當年唱紅煇哥作品《忘盡心中情》的葉振棠稱︰「收到呢個消息非常唔開心，當年煇哥寫咗好多好靚嘅作品畀我哋一班歌手，到今時今日成為經典金曲，希望佢嘅家人節哀順變。」曾在煇哥榮休演唱會獻唱的蘇永康，在IG上載合照緬懷前輩︰「60年代尾父親與你（煇哥）在灣仔六國飯店仙掌夜總會夾band，爸爸說所有華人樂手只會拼命的練習，希望自己演奏水平可以好過菲律賓人，而煇哥你已經專注創作！那時代香港音樂幾乎沒有創作，你還創作了一個時代。」天王劉德華亦不捨這位殿堂級音樂家︰「顧嘉煇先生是香港偉大的音樂家，對於他的離開，我們深感不捨。」他大讚煇哥是香港樂壇瑰寶，其作品代表本地樂壇的黃金年代。另外，無綫翡翠台昨晚播出特備節目，悼念這位音樂大師。

煇哥與黃霑是最佳拍檔，兩位樂壇巨匠在天國相聚。（資料圖片）

煇哥15年獲時任特首梁振英頒授「金紫荊星章」。（資料圖片）

蘇永康與煇哥甚有淵緣。（IG圖片）