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05/01/2023

香港7%成年人患腹瀉型腸易激！浸大發現活潑瘤胃球菌為主因，這種食物應食少啲

#健康小tips
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腹瀉型腸易激暫只能調整飲食以控制病情，浸大中醫藥學院團隊的發現將有助研發治療的標靶藥。（林宇翔攝）

 

　　腸易激綜合症（IBS）是常見的功能性腸病，可導致大便不規則、腹部不適等問題，估計目前全港有約7%成年人受影響，當中以腹瀉型（IBS-D）最常見，惟目前仍沒有根治方法。浸大中醫藥學院的團隊進行研究，首次發現腸道內的「活潑瘤胃球菌」是IBS的主要觸發因素，建議市民可透過控制膳食減少吸收氨基酸，以抑制發病情況。

 

　　浸大中醫藥學院博士後研究學人翟李翔表示，香港約有7%成年人受IBS-D影響，而且每4宗個案當中即有一宗屬於嚴重，但此症並無根治方法，多數臨床治療只集中於緩解症狀。他說，雖然以往研究顯示血清素作為調節腸道蠕動的主要神經傳導物質，其增加將導致IBS-D的胃腸道症狀，且腸道微生物群在調節血清素水平上有一定作用，但一直都未能確定哪種細菌會引致IBS。

 

致血清素增誘發症狀

 

　　由浸大中醫藥學院臨床部主任及曾肇添中醫藥臨床研究教授卞兆祥、教學科研部助理教授王凱亮及翟李翔率領的團隊，早前檢視了290名患者的糞便樣本，發現他們的糞便含有大量苯乙胺和色胺，並較健康人士多約3.75倍的腸道細菌「活潑瘤胃球菌」（Ruminococcus gnavus），患者樣本的血清素水平同樣亦較高。

 

　　王凱亮解釋，「活潑瘤胃球菌」在吸收胺基酸後，會代謝出苯乙胺和色胺，而它們能透過激活「微量胺相關受體」（TAAR1），直接刺激腸道內的「嗜鉻細胞」產生血清素，繼而誘發腸道蠕動和分泌失調等IBS-D症狀。翟李翔指，團隊將苯乙胺和色胺移植到白老鼠的腸道後，牠們即出現大便次數和結腸分泌物增加等IBS症狀，顯示「活潑瘤胃球菌」製造出的苯乙胺和色胺，足以誘發哺乳類動物患上IBS-D。

 

 

有助研發標靶藥治療

 

　　團隊之後對帶有IBS-D糞便樣本的老鼠進行實驗，發現如使用特定的抑制劑阻止TAAR1被激活，即可有效減輕腹瀉症狀，顯示針對苯乙胺、色胺和TAAR1通路的藥物有潛力成為治療IBS的標靶藥。惟翟李翔直言，目前市面上仍未有能抑制TAAR1的臨床藥物，故只能透過調整飲食控制腸道情況。

 

 

轉載自: 晴報

 

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