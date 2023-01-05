  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
創科Hot Talk
改朝換代Digital智城物語智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

05/01/2023

從會計業跳入科創界！港男創業專攻智能消毒：不介意別人仿效，市場實在很大！

#物聯網 #人工智能 #數據分析 #創科 #創業 #數碼 #轉行 #智能消毒 #AirTech #初創 #IOT系統
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　早於2020年初疫情來襲，當大多數人感到不知所措，搶購消毒防疫用品時，於會計行業工作的方偉濂（William）及王加威（Ian）看到商機，並成立初創AirTech，主攻智能消毒系統，聚焦技術而非產品，憑著私人投資及銷售回報走下去，去年銷售較2021年增長逾50%。

 

初創AirTech有與第三方硬件供應商合作，包括在商場提供智能消毒服務。（資料圖片）

 

透過技術數據 省人手時間成本

 

　　William接受訪問時多次強調，當時已發現市場上有很多人，只顧著搶購消毒用品，忽略了是否用得合適。尤其一些商場或機構：「根本沒有足夠的人手和時間，去完成消毒、管理和確保有效使用消毒用品；甚至囤積過量消毒產品，至過期造成浪費。」

 

　　看到市場痛點後，就是創造出解決方案的時候。Ian及William相信，消毒清潔是物管工作的一部分，有效的消毒是要科學化，透過技術及數據，毋須大量人手下管理、執行監控消毒工作。「系統要確保自動執行，節省人手、時間和成本，預算所需的消毒產品數量。」簡單而言，就是透過軟硬件的配合，收集目標地點的環境數據，經過系統的人工智能分析後，自動編排合適的運作模式及消毒時段，並能自動回饋問題，以及整個每月運作報告。

 

　　因此，該公司專攻商業客戶，尤針對須同時管理多個場地如商場、商廈及學校的大型企業。Ian強調，管理簡單及有紀錄可依，是其公司解決方案針對市場痛點的賣點。「有與智能洗手間公司合作，我們系統因應環境數據，自行完成消毒。」

 

　　Ian明白初創之間合作的重要性，他們研發物聯網、IoT相關軟件及系統，進行數據分析；同時與其他專注硬件研製的夥伴合作，才能更快回應市場的機遇，如其系統要用指定合作夥伴的專用消毒霧劑，是一個好例子。

 

　　Ian解釋，此舉有助保證發揮最好的消毒效果。「客人也可採用其他消毒用品，但須經過我們確試其效能及安全性。」

 

　　談到挑戰與競爭，Ian坦言現時客戶愈來愈多，且一些客戶所管理的面積甚廣，如香港機場貨運站，市場上基本上沒有相關的IOT系統，AirTech必須自行建立合用的系統，並不斷與尋找新的技術、進行測試，並要與客戶合作不斷完善系統。

 

AirTech採用靈活工作模式，員工可按需要在家、在公司工作或到客戶場地工作。（受訪者提供圖片）

 

主要收入 月費模式售消毒產品

 

　　Ian笑言，一開始是抱著「難得讓我們看到市場的問題，那時又沒有人去解決，希望做點貢獻。我們不介意別人學我們，市場實在很大，多些人參與，可能對整個社會帶來更好的效益。」當然，他們對自己的商業模式及技術很有信心，相信從服務入手，以科技為客戶解決問題，不是簡單的銷售產品，故客戶的黏性會較高。「集中B2B市場，以月費模式及銷售消毒產品是主要收入來源。」

 

　　AirTech發展踏入第三個年頭，但Ian指工作實在太忙，不斷追趕科技突破及生意，以及解決不同客戶的痛點，沒有時間參與任何與初創相關的比賽。說白了，就是暫時不缺錢。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多創科Hot Talk文章

你可能感興趣

#物聯網 #人工智能 #數據分析 #創科 #創業 #數碼 #轉行 #智能消毒 #AirTech #初創 #IOT系統

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk