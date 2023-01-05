是時候計劃今年馬拉松賽事！ 海外賽事支出比疫情前更貴，無阻跑手參賽熱情！

自從公佈2023年渣打馬拉松參賽名額增至37000後，參加馬拉松訓練人數不斷上升，由於渣打馬拉松，與另外幾個三月份海外的馬拉松比賽，東京、名古屋(女子)、耶路撒冷及首爾馬拉松，相距都在一個月左右，未能參加渣打馬拉松的跑手，也會轉而參加這幾項海外馬拉松賽事。所以現在的訓練課程，不單止為渣打馬拉松，也同時為了這幾項海外馬拉松進行訓練，當然也有跑手是跑完渣打，再跑海外馬拉松比賽，實行報復式參加馬拉松比賽。

過去幾週出席訓練人數越來越多，氣氛也逐漸回復疫情之前的境況。參加精英訓練課程的精英跑手們更是士氣如虹，當然有些是為了那一萬港元獎金的吸引，但也有不少未能參加挑戰組的精英跑手，他們不是為獎金，而是為了個人目標，他們並不計較有沒有資格領取特別獎，因為奬金只是錦上添花，他們希望自己在馬拉松方面能夠有所突破，甚至可以取得參加2024年波士頓，倫敦或紐約馬拉松的參賽資格。







由於本港出入境手續放寬，亦無需檢測，相信全情投入訓練的本地跑手中，除了搏在渣打馬拉松跑得好成績外，有部份也同時報名參加海外馬拉松比賽，希望藉著 東京、名古屋(女子)及首爾馬拉松三條又平又快的賽道，能夠在渣打馬拉松之後，更上一層樓。他們願意為這些海外賽事付出更多金錢，因為除了比賽報名費外，參加海外賽事的機票及酒店支出，比疫情前更昻貴。

雖然很多商品價格在疫情期間下跌，但海外馬拉松比賽的參賽費並沒有下降，反而受歡迎的馬拉松比賽，無論以慈善方式參賽，或以購買套票形式參賽，價格都是按年增長。就以六大馬拉松為例，沒有慈善名額的柏林、芝加哥及紐約馬拉松，三晚半房酒店加馬拉松參賽名額套票，價格仍然按年上升。

以過去五年最便宜套票為例， 柏林馬拉松套票由500英鎊，升至740英鎊，升幅約為五成。而芝加哥馬拉松套票，則因五年前抽中參賽比率有九成，所以未有套票出售，但現在芝加哥馬拉松套票比柏林馬拉松還高出兩成，約為880英鎊，增幅驚人。而紐約馬拉松雖然在過去五年只增加了三成，但卻是最貴的套票，現在最便宜也要1500美元。

六大馬拉松的參賽名額，就好像一些名牌手袋、手錶一樣，越賣越貴，唯一不同，就是不能炒，因為參賽者要實名購買，不能轉讓。

踏入2023年，正所謂一年之計在於春，大家也應該計劃一下今年的馬拉松賽事了。



