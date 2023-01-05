中國結束清零　通脹水漫G7

在國內外各方呼籲下，中國終於提前結束長達3年的防疫清零政策，大批國民歡天喜地，一心一意趁新年和春節期間「報復式」外遊。不料問題又來了，美國、日本、英國、意大利等多國率先對中國旅客採取限制措施，邊境防疫忽然又成了各國首要工作。



新冠肺炎作為一場世紀疫症，對很多國家都帶來了衝擊，例如意大利就是首個爆發疫情的歐洲國家。因此一些國家採取較為謹慎的入境管理措施，倒也未必全是出於歧視和針對。反過來說，如果真的檢測呈陽性，難道還適合外遊？



因此，只要是基於防疫出發點而採取的措施，儘管會給旅客帶來不便，都應該得到理性的回應。問題就在於，如果我們回顧上述國家在過去3年的防疫決策過程，就會發現政治和經濟的考慮因素，往往壓倒了專業防疫意見。

中國提前結束清零政策，全面復工復市（互聯網）



歐洲疾控中心反對設限



單看今次對華客設限的決策過程，確實存在一些令人費解之處：例如就在上周四（29日）這天，歐盟和英國的防疫部門和專家就公開對設限政策表達了反對。



作為歐盟傳染病防疫中樞的歐洲疾病預防控制中心（ECDC）稱:「對華客的篩查和限制缺乏正當理由」。ECDC的理由是，歐洲人已對新冠病毒擁有高防護力，而當地的衛生系統也有能力應對當前的感染激增。



同一天，意大利總理梅洛尼親自宣布，暫未在抵達意大利的華客身上，發現新冠病毒新變種。不過，她還是決定繼續維持限制政策。



同樣的事情發生在英國，就在梅洛尼作出決策這天，英國的首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）也向衞生大臣柏建熙作出建議，直指沒有明確證據顯示對華客做檢測，對防疫有顯著好處。



辛偉誠:向美日意看齊



作為英國政府的首席醫療顧問，惠蒂本身是流行病專家，在2019年出任首席醫療官後，正好全程處理了英國的新冠疫情，並因此獲頒巴斯勳章。根據英國媒體報道，柏建熙將惠蒂的意見轉達首相辛偉誠，首相卻仍然決定收緊對華客的檢疫措施，原因是向美國、日本、意大利等國看齊。



英媒就此援引多名英國專家意見，均對惠蒂表達了支持。例如，愛丁堡大學流行病學教授伍爾豪斯就認為，辛偉誠的決定不太可能為英國的公共衛生帶來好處，因此只能是出於政治動機。



至於美國，新冠疫情在美國爆發之初，時任總統特朗普就已經把防疫專家意見推到一邊。不難發現，以往在禽流感、豬流感等全球重大疫情中發表權威意見的美國疾控中心（CDC），在新冠疫情中的大多數時間都「沉默是金」。



雖然官方機構保持沉默，不過，針對此次美國收緊對華客的檢疫，美國《華盛頓郵報》援引多名美國專家，也表達了與歐洲同行大致相同的看法，即世界上任何地方都有出現新冠變種的可能，並不限於中國，因此針對中國旅客的設限並沒有必要。



帶頭設限國家均來自G7



至此我們可以總結的幾個要點是:一、上述國家決定對中國旅客設限時，並沒有獲得各自防疫部門和專家的專業支持；二、上述帶頭國家均來自七國集團（G7）；三、上述G7成員國之間在處理對華客設限問題上，似乎正在尋求某種一致性，而且回到第一點，與防疫專業意見無關。



講得複雜些，就是上述各國決策層在處理新冠疫情時，傾向以政治手段凌駕醫學意見，問題是此舉目的何在？猶記得，無論是美國前總統特朗普、英國前首相約翰遜在疫情初期，均極力淡化疫情嚴重性，試圖維持國內經濟的正常運轉。在中國採取清零政策期間，美、歐、印度等國家和地區疫情相繼失控，新冠病毒依次出現Delta、Omicron等變種，但也沒有阻止上述各國政府以政治意志放寬防疫措施。



日本就是一個很好的例子：岸田文雄在前年10月出任首相後，首要任務就是放寬防疫措施，推動國內消費市場復甦。自去年底以來，日本一直是全球新冠感染情況最嚴重國家，並在新年前夕進入第8波疫情。但是，日本各大百貨商場在元旦假日照常開市，而岸田政府也並沒有收緊防疫措施。



外交部發言人毛寧就中國防疫政策回答記者提問（中國外交部官網）



視華客為「洪水猛獸」



如果過去不害怕變種，為何現在卻視中國旅客的到來為「洪水猛獸」呢？基於各國在過去是基於經濟因素而無懼Delta、Omicron，那麼在推斷他們當前又忽然害怕變種的原因，也就不能不納入經濟因素的考量。



還看日本，岸田首相執政後放寬防疫，復工復市，本來一切進展順利，怎料俄羅斯去年2月出兵烏東，猶如晴天霹靂，瞬間令日本陷入能源短缺之苦。交通運輸成本上升，又推高了生產和消費者價格，尤其是加工食品漲價，嚴重打擊民生。



日本核心CPI按年漲幅已達3.7%，創41年新高，通脹因此突然成為岸田內閣最為頭痛的問題，他甚至喊出要提高糧食自給率的口號。但遠水難救近火，且通脹進一步衝擊日本央行多年奉行的貨幣寬鬆政策，其連鎖反應波及政府和企業債務狀況。



在疫前的2019年，前往日本觀光的華客達到959.4萬人次，居赴日外國遊客之首。如果訪日華客迅速恢復到這個水平，固然有助於振興旅遊相關產業，但對於通脹問題，尤其是東京都等大城市卻是百上加斤。



經濟角度同樣可以解釋英國辛偉誠政府在華客問題上的左搖右擺。該國不僅面對嚴重通脹，且英鎊也處於隨時重貶邊緣，這就使得辛偉誠更難決策，因為收緊措施雖有助於控制通脹，但放寬華客前來，卻可能促成對英鎊的兌換需求而有助穩定幣值。



再看同樣面對能源短缺和通脹問題的意大利，該國已被視為年內最可能引爆歐盟債務危機的成員國，這也使得新上任的梅洛尼政府在處理疫情等問題上一步一驚心，惟恐引發政治和經濟上的蝴蝶效應。



內地多個城市舉行汽車銷售展（互聯網）



中美經濟周期逆行



至於美國，要盤算的問題就更多了。按照白宮和聯儲局本來的預期，聯儲局在去年的激進加息，理應為今年轉入寬鬆政策創造條件，從而令拜登政府以較好的經濟成績單迎戰明年總統選舉。



然而，控制通脹的問題遲遲未達標。如果中國此時結束清零，復工復市，經濟運轉周期正好與美國相反。就在中國結束清零的消息傳出後，對於中國經濟重啟的期望導致國際油價應聲而起。而這幾天，G7國家對中國收緊防疫限制，導致中國重啟經濟的步伐受到懷疑，油價又跌回來。



圍繞著油價的升跌只是一個預示，如果中國順利結束清零，並帶動一帶一路國家、金磚國家的大型基建等項目，那麼大宗商品的價格上升指日可期。照此推測，也許G7各國很快會改變口脗，表示他們強烈支持中國繼續清零……