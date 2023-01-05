  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

05/01/2023

MUJI無印良品大減價！精選男女服飾／被套／護膚品低至42折！門市、網店都有優惠！買滿幾錢免費送貨？（附網店連結）

#大減價 #優惠 #著數優惠 #無印良品 #Muji #著數 #至Hot優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　MUJI控注意！即日起，MUJI無印良品一連6星期推出折扣優惠，大量男女服飾、鞋履配飾、零食、家居收納好物、護膚用品低至42折發售，最平$9起就有交易！門市、網上商店都有優惠！一般商品買滿$500或以上更可免費送貨！即睇有乜筍貨必買！

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（1）棉質法蘭絨織單人被套

 

棉質法蘭絨織單人被套

原價$320／特價$208

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（2）羊毛圖案圍巾

 

羊毛圖案圍巾

原價$150／特價$88

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（3）有機棉二重紗織無側縫長袖睡衣

 

有機棉二重紗織無側縫長袖睡衣（男／女裝）

原價$280／特價$228

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（4）有機棉撥水加工束繩便服鞋

 

有機棉撥水加工束繩便服鞋（男／女裝）

原價$195／特價$158

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（5）女裝有機棉混紐紋織直角襪

 

女裝有機棉混紐紋織直角襪

原價$25／特價$18

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（6）舒適貼頸枕

 

舒適貼頸枕（海軍藍色）

原價$108／特價$86.4

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（7）藤織小物盛器連手挽

 

藤織小物盛器連手挽

原價$100／特價$80

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（8）敏感肌爽膚水

 

敏感肌爽膚水（高保濕）

原價$55／特價$49.5

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（9）敏感肌乳霜

 

敏感肌乳霜（保濕）

原價$88／特價$79.2

 

【MUJI無印良品大減價】必買items（10）士多啤梨啫喱夾心棉花糖

 

士多啤梨啫喱夾心棉花糖

原價$10／特價$9

 

MUJI無印良品折扣優惠

優惠期：即日起至2023年2月12日

網上商店按此

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#大減價 #優惠 #著數優惠 #無印良品 #Muji #著數 #至Hot優惠

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk