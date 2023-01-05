05/01/2023
MUJI無印良品大減價！精選男女服飾／被套／護膚品低至42折！門市、網店都有優惠！買滿幾錢免費送貨？（附網店連結）
Yan Law
Yan Law
「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」
Senior Editor
MUJI控注意！即日起，MUJI無印良品一連6星期推出折扣優惠，大量男女服飾、鞋履配飾、零食、家居收納好物、護膚用品低至42折發售，最平$9起就有交易！門市、網上商店都有優惠！一般商品買滿$500或以上更可免費送貨！即睇有乜筍貨必買！
【MUJI無印良品大減價】必買items（1）棉質法蘭絨織單人被套
棉質法蘭絨織單人被套
原價$320／特價$208
【MUJI無印良品大減價】必買items（2）羊毛圖案圍巾
羊毛圖案圍巾
原價$150／特價$88
【MUJI無印良品大減價】必買items（3）有機棉二重紗織無側縫長袖睡衣
有機棉二重紗織無側縫長袖睡衣（男／女裝）
原價$280／特價$228
【MUJI無印良品大減價】必買items（4）有機棉撥水加工束繩便服鞋
有機棉撥水加工束繩便服鞋（男／女裝）
原價$195／特價$158
【MUJI無印良品大減價】必買items（5）女裝有機棉混紐紋織直角襪
女裝有機棉混紐紋織直角襪
原價$25／特價$18
【MUJI無印良品大減價】必買items（6）舒適貼頸枕
舒適貼頸枕（海軍藍色）
原價$108／特價$86.4
【MUJI無印良品大減價】必買items（7）藤織小物盛器連手挽
藤織小物盛器連手挽
原價$100／特價$80
【MUJI無印良品大減價】必買items（8）敏感肌爽膚水
敏感肌爽膚水（高保濕）
原價$55／特價$49.5
【MUJI無印良品大減價】必買items（9）敏感肌乳霜
敏感肌乳霜（保濕）
原價$88／特價$79.2
【MUJI無印良品大減價】必買items（10）士多啤梨啫喱夾心棉花糖
士多啤梨啫喱夾心棉花糖
原價$10／特價$9
MUJI無印良品折扣優惠
優惠期：即日起至2023年2月12日
網上商店（按此）
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