睇日劇去旅行！人氣日劇《First Love初戀》8個北海道取景地大公開︰打卡必到紫丁香公園、小樽天狗山、沒有拿破崙意粉的洋食老舖

終於看完《First Love 初戀》... 我知我知，「太慢了吧」，對不？其實很早看了第一集，節奏太～慢，慢得看不下去，再加上「的士司機與保安員的戀愛故事」，我無法相信這是一套日劇！不過，我真的是宇多田光《First Love》忠粉，CD至今仍好好保存，加上一直視北海道為「鄉下」，終於扚起心肝，於2023年頭兩日把全劇一口氣看完。雖然，劇情及節奏我仍然覺得受不了，但製作團隊真心把北海道拍得很美，令人很想即刻飛去北海道，跟著拍攝的景點去看看！

日劇《First Love初戀》取景地01｜夕張Heidi牧場：最浪漫的紫丁香

Netflix一向以本傷人，《First Love 初戀》有超過250個拍攝場地，當中絕大部份都在旭川及札幌，不過，要數印象最深刻、出場次數最多的，絕對是夕張的Heidi牧場（ハイジ牧場），晴道及也英定情的紫丁香樹（不過應該是拍攝時才出現），以及埋下時間囊的雪地，都在這裏。

全劇令人留下最深刻印象的，應該是這棵紫丁花吧！（圖片來源：Netflix）

晴道及也英在雪地埋下時間囊，不過這裏冬天不營業，大家可以認住後面的小教堂。（圖片來源：Netflix）

由札幌開車約一小時便可以到達，這裏可以讓遊客親親動物，如兔仔、羊駝、小豬、馬、羊、雞等等，不過於冬季（約11月中至4月中）暫停營業，想去打卡就要等春天了！

春夏秋天的牧場，可以與放牧的動物來個近距離接觸！（圖片來源：ハイジ牧場）

這座就是晴道與也英身後那座小教堂。（圖片來源：twitter@hokkaidozoo）

Heidi牧場

網址：www.heidi-farm.com

想睇紫丁花，可以去呢度…

紫丁花（ライラック）是北海道其中一種極具代表性的花，由1959年起，每年5月中都會於札幌大通公園舉行「札幌紫丁花祭」，更於1960年經市民投票而被選為「札幌市之木」。Heidi牧場未必可以睇到紫丁花，但卻可以到札幌大通公園及川下公園欣賞。

每年5月中至6月初，在札幌的川下公園都可以欣賞到約200種不同的紫丁花。（圖片來源：FB@さっぽろライラックまつり）

大通公園內亦種有大量紫丁花，每年約5月中開花。（圖片來源：FB@さっぽろライラックまつり）

札幌紫丁花祭

網址：https://lilac.sapporo-fes.com/

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