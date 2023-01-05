2023兔年生肖運程｜老虎稍迷惘！龍族會發光！邊個生肖最風騷、可飛天？邊個要食自己？

上期招呼了「犯太歲」的兔和「沖太歲」的雞。兔仔雖然盡得事業紅利，但也要周山跑。雞則雖然周圍「騰」，仍未能覓得豐碩大米，不過「識撈」就可以平安過渡比較起伏的一年。

Read More：兔年運程｜12生肖中兔雞最矚目！屬兔「犯太歲」但事業騰飛？屬雞「沖太歲」易情緒失控？邊個生肖明年最易轉工、甩拖、離婚？

鼠

相比之下，老鼠就風騷得多，不只是生肖排序之首，今年亦是桃花之冠，人緣好到飛起，無論是事業或感情，異性緣都很暢旺，再有「紅鸞」吉星的加持，未婚的姻緣有望，可能經長輩或朋輩介紹，覓得意中人；或者擴大社交範圍，也可以網到獵物。已婚者則要修心養性，因為有「咸池」這鹹濕和有差池的凶星，貪色可能財色兼失，何況有「卷舌」和「絞煞」這些幫兇，恐招口舌、甚至官非。

由於有「天德」和「福星」，打工仔會有貴人栽培、擢升；老細級則有入股、收購、或獲得重大合約的契機。

牛

牛仔望住老鼠仔，不知應該羨慕還是妒忌。人家吉星集郵，自己就兩頭遊。牛仔今年吉星隱形，要自己摸索。幸好已習慣自強不息，憑著一股牛脾氣、牛幹勁，不屑外援，自己攪掂。

牛仔牛女孤軍作戰是常態，會應付裕如的。

凶星「月煞」主災厄，不過是輕量級，不需耽心。今年反而要留意親人的健康，尤其是女性和年長的。也可能家宅不寧，令自己心中煩燥苦悶。

虎

老虎仰望蒼穹，一樣望不到祥瑞的星宿。

虎男虎女平日虎虎生威，今年有時卻會有點迷惘。面對複雜多變的形勢時，決策每多躊躇，而且會受眾多意料之外的因素所牽制，會感到壯志難伸，可能有些自以為閃亮的構思會被ban，因此有點郁悶，今年有主動或被動的轉工機會，此外要留意自己的健康，因有「病符」星。財運方面，今年也沒有「豪」的本錢。

幸好虎（寅木）和兔（卯木）同屬木，同聲同氣，係friend嚟，你定啲啦。

龍

龍就有更大的發揮空間，因有「太陽」增加生命的溫度與光度，屬龍的人本來就有個勢，今年更添光彩，而且創意無限，相比老虎，龍族今年容易贏得掌聲，尤其得男性的上司或客戶的讚賞。由於陽光普照世界各地，龍命人今年可以揚威海外，到外地工作順利，抓外國生意亦較容易。

錢銀方面，可謂八方來財，不獨正財可觀，橫財亦有進賬。

但由於有「六害」、「板鞍」、「晦氣」等凶曜，要留意舟車意外或猝不及防的事故。不過這些都是春風得意一年的小瑕疵而已。

蛇

蛇族今年可能變了「飛龍在天」，因為一來有「天乙」貴人，可以令你事業起飛，二來有「驛馬」星，動到飛起，配合起來，即遠行、出差、走動，頻撲都是好事，有利晉升和進財，而且今年就是有甚麼「甩轆」，也有貴人照住，化險為夷。

但因有「孤辰」、「空亡」、「的煞」、「破碎」，要留意自己情緒的起伏和家人的健康，拍拖的小心和伴侶有分歧，要理智處理。不過事業的閃光，會蓋過那偶爾的黯然。

下期談其餘生肖的光暗浮沉。