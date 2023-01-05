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05/01/2023

顧嘉煇逝世 │ 再見「香港樂壇教父」顧嘉煇！與黃霑被稱「煇黃組合」成粵語流行曲靈魂人物！多首家喻戶曉名曲你最鍾意邊首？

#打工仔 #顧嘉煇 #逝世 #香港樂壇 #名曲 #黃霑 #煇黃組合 #粵語流行曲 #獅子山下 #萬水千山總是情 #上海灘
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Text: Sammy Leung

　　「人生中有歡喜 難免亦常有淚 我地大家在獅子山下相遇上 總算是歡笑多於唏噓」、「浪奔 浪流 萬里滔滔江水永不休 淘盡了 世間事 混作滔滔一片潮流」，這些膾炙人口經典名曲都是香港這幾代人從小聽到大的。創作出《獅子山下》、《萬水千山總是情》多首名作的著名作曲家顧嘉煇於1月3日逝世，享年92歲。

 

　　被稱為「香港樂壇教父」的音樂家、作曲家顧嘉煇於1月3日在加拿大逝世，享年92歲。60年代，顧嘉煇以《夢》參加了邵氏電影《不了情》的作曲比賽並開始其音樂生涯，為不少邵氏電影創作電影歌曲。

 

（圖片來源：YouTube@ TVB USA Official）

 

曾創作多首家喻戶曉的經典名曲

 

　　在70至80年代，顧嘉煇多次為多齣電視劇創作主題曲，大部份都是家喻戶曉的經典名曲，更是我們幾代人的回憶。代表作有：與葉紹德合作的《啼笑因緣》；林振強合作的《夜夜痴纏》、《摘星》；與盧國沾合作的《田園春夢》、《心有千千結》及《陸小鳳》；與鄭國江合作的《無敵是最寂寞》、《小時候》；與鄧偉雄合作的《萬水千山總是情》。其他還有：《倚天屠龍記》、《親情》、《上海灘》、《鐵血丹心》、《一生有意義》、《世間始終你好》等等，真的提起每一首，歌曲的旋律就會在腦海中出現。

 

與填詞人黃霑成為好拍檔

 

　　顧嘉煇曾和不少音樂人合作，當中一定要提及的是「煇黃組合」，即是顧嘉煇及填詞人黃霑。二人在舞台劇《白孃孃》上首次合作作曲填詞，兩位鬼才一拍即合，之後陸續推出了多首能代表香港人的金曲，包括：《獅子山下》、《上海灘》、《愛你變成害你》、《近代豪俠傳》、《無名英雄》、《無名英雄》、《桃花開》、《心債》、《萬水千山縱橫》等。

 

（圖片來源：YouTube@ TVB USA Official）

　　「煇黃組合」這對好拍檔可算是當時粵語流行曲的靈魂人物，一向脾氣火爆的黃霑曾接受媒體訪問指，二人從未試過吵架，更以「天作之合」形容他們的關係。而在黃霑2004年死後，失去好拍檔、老友的顧嘉煇曾表示這對他是一大打擊。

90年代淡出樂壇 2007年復出

 

　　顧嘉煇在90年代慢慢淡出樂壇，專心繪畫；在2007年復出為電視劇《歲月風雲》創作同名主題曲；在2012更於紅館舉行《顧嘉煇大師經典演唱會》。他在2016《顧嘉煇金紫荊慈善演唱會》演出結束後，更在2018年底去了加拿大溫哥華享受退休生活。

 

 

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