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06/01/2023

驚訝劉鑾雄提「食屎陳師奶」 《愛‧回家》孫慧蓮︰大人物咁捧場

#劉鑾雄 #愛‧回家 #孫慧蓮
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　　【晴報專訊】富商劉鑾雄（大劉）日前開記者會回應在商場被拍攝事件，期間自揭晚晚追看無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》，更提到角色「食屎陳師奶」，明顯是該劇鐵粉。飾演「食屎陳師奶」的孫慧蓮（孫老師）昨日回應本報稱︰「劉生提到我個角色，我覺得好好彩。」這位特約演員獲富豪加持，未知何時能擔正一集。

 

 

　　劉鑾雄日前在記者會上無所不談，除了狂爆金句，又自爆是電視精，若留在家中必定晚晚捧《愛‧回家》場，更取笑現場傳媒若無睇該劇便有少少失敗。大劉說︰「《愛‧回家》有個角色叫食屎陳師奶，咁我唔知嗰個（拍攝者）有無食屎，係咪陳師奶，抑或八師奶、諸師奶，就攞個電話影緊我相。」借劇中角色比喻有人以手機拍攝他在商場與呂麗君（呂姵霖）同場。不少網民驚訝大劉有追看《愛‧回家》，笑指「食屎陳師奶」孫慧蓮原來有最強粉絲。身在三藩市探望大女及細女的孫老師，昨晨越洋回覆本報，自言不少學生也傳送了大劉的訪問片段給她︰「太長我無聽，淨係知劉生意思係被人影、被人屈。」

 

劉鑾雄（資料圖片）

嘆跑龍套多年一向盡做

 

　　孫老師得知大劉問起「陳師奶」可有食屎，她特別親回︰「白痴都唔食屎喇，只係得啖笑，做演員酸甜苦辣都要做。（角色深入民心？）好開心，跑龍套多年，一向都盡力做。我確實喺《愛‧回家》學咗好多嘢，呂慧儀、湯盈盈都好錫我，自己有時走錯位，佢哋都好鼓勵我。」提到獲城中富豪點名提及，她回應︰「劉生提到我個角色，我覺得好好彩，自己唔怕死乜角色都肯做，食屎陳師奶要好倀雞、潑辣，以前我做學校訓導主任都惡過，可能幫到我。（有甚麼話想跟大劉講？）佢呢啲大人物，我識佢，佢唔識我，多謝劉生記得陳師奶呢個角色，咁捧我場，我睇新聞記得佢以前成日同媽咪去食飯，係一個孝順仔。（在《愛》劇惡搞大劉在商場被拍情節？）呢啲要睇編劇，唔係我主意，不過返港後都未知幾時有工開。」

 

孫慧蓮大讚三藩市的紅葉比元朗大棠更美。（受訪者提供）

 

去年11月孫慧蓮（右三）赴美探望女兒，農曆新年後才返港。（受訪者提供）

 

食屎陳師奶穿插熊家生活，不時爆笑彈。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

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