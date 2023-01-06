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06/01/2023

自認天生突出 郭嘉駿預告玩盡浮誇造型

#郭嘉駿
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　　【晴報專訊】郭嘉駿（193）和李炘頤（Alina）主持的ViuTV全新節目《Fashion Killer》將於下周一播映，節目招募最強造型師並進行大比試。昨日記者會上，193和Alina都表示自從做藝人後，開始接受較誇張的造型，193則笑言以其身高，無論怎樣的穿搭，走在街上都好突出。

 

193昨日出席記者會的造型相當突出。

 

　　郭嘉駿和李炘頤昨日出席《Fashion Killer》記者會，193笑言在節目中試盡不同浮誇造型。Alina則表示對造型的接受能力很高，隨即被193挑機問裸體又如何？Alina即反擊指193穿那麼多衣服，193笑謂︰「偶像係要咁着㗎，就算幾熱都要着長袖衫，唔可以露肉㗎。」他又表示開工都是穿贊助商服裝，大大減少買衫的煩惱，而私下則愛戴帽及眼鏡。他笑言︰「我呢個身高行出街太突出，所以打扮低調啲，最緊要唔好同肥仔（梁業）一齊，咁奇怪嘅身高差，一眼就被認出啦。」

 

193和Alina首次合作主持節目。

 

Alina拒着情侶裝

 

　　另外，問到Alina會否對MIRROR成員男友邱士縉（Stanley）的打扮有要求？她表示︰「工作嘅話，佢有專業嘅形象設計師，但如果同我出街，我會要求佢唔好着得咁hea囉。」193即踢爆曾在錄音室撞見Stanley，形容他打扮十分頹廢，Alina即反白眼︰「差在無着拖鞋咋。」她表示拒抗着情侶裝，「我接受唔到，極其量襯埋同一色調。」

 

 

轉載自: 晴報

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