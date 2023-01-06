壽命 中美競爭的另類對比

最近看到一組數據，嚇了一跳。這是美國官方數據，美國人出生時預期壽命從2019年的79歲，跌至2020年的77.28歲，再跌至2021年的76.1歲，若是只算男性，還只得73.2歲（女性有79.1歲）；反觀香港，人均壽命一直高企，很多時還超越日本，成為世界長壽一哥，現時稍高於85歲，勝出美國太多了。

人均壽命是衡量一個地方綜合實力極為重要的指標，其地位堪可與人均GDP相比。絕大多數人都希望長壽，但能否做到，卻受醫療水平、資源、社會組織力、科技水平、人民的教育程度、生活習慣、紀律性、意志力等等諸多因素影響，任何環節出了問題，都會削減人民的平均壽命。美國堪稱醫學水平最發達、科技先進、投放在醫療的資源無人能及，為何卻得到如此羞家的結果？

（CNS）

美國人壽命 疫前已呈跌勢

一個簡單的解釋，自然是新冠為患，死了百多萬人，拖低了平均壽命；這沒有錯，但問題卻遠不止於此。首先要問的是，以美國的優越條件，為何對抗新冠疫情如此不堪一擊？其次要問的是，早在新冠疫情以前，美國人的壽命，尤其是男性壽命，已呈下降趨勢，我們若仔細分析美國的其他數據，倒是不難發現，壽命下降正是反映其社會不少深層次問題，冰凍三尺，絕非一日之寒。

在新冠疫情前，諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Angus Deaton）早已指出美國濫藥，中年白人男性自殺率高企，絕望本身便是一種病症；此症未解決，新冠又殺到，壽命自然下降。我們若把美國不同州分各自的平均壽命一作比較，倒是有研究者早已指出，南部反對接種疫苗或不理會口罩及社交距離令的州分，死亡率較高；這可能與政治有關，因為反疫苗早已是部分美國人的政治立場。

中國人均壽命 超美近兩年

種族問題也是構成壽命下降的原因。美國黑人及西裔人的平均壽命在2020年跌得很劇烈，2021年才跌得沒那麼急；至於阿拉斯加的土著及印第安人，平均壽命一跌便達4至6年，不可謂不驚人。這反映美國醫療資源的分配十分不平均，今天這兩個族群人均壽命只得65.2歲，已跌回至美國1944年的水平，比港人平均短命20年！但其實美國的白人因無甚節制，吃得太多，肥胖過甚，平均壽命也只得76.4歲，倒是亞裔人有83.5歲，幾乎可追上香港。

我常提到中國國力急速追近，或有部分超越美國，在人均壽命上一樣可清楚見到。在1850年，據說中國人均壽命為32歲，與18世紀的歐洲差不多，到了1950年，也是只得40歲左右，與戰後的美國真是不同等級之間的巨大差別。

但我們自此便見到，中國的人均壽命除了在大躍進期間有所下挫外，其餘時間基本上扶搖直上，改革開放開始時的1980年是64歲，到了2019年已升至77.3歲，2020年的新冠疫情並未造成太多死亡，人均壽命尚能增至77.93歲，2021年再上半層樓，是78.2歲，超越美國近兩年！

中國醫療起步低 惟進步驚人

中國的醫療系統絕非完美，醫療資源雖比以前增加不少，但起步太低，與西方國家尚有頗大差距；但即使如此，中國的進步速度依然驚人，只要看看在新冠疫情期間，中國科學家在頂尖生物醫學期刊中發表的眾多有關新冠之論文，便知他們早已踏上了世界舞台，而且將來前景無可限量。也許有一點是很重要的，中國頗為照顧較為貧困人士的醫療服務，對較為脆弱的少數族裔之醫療系統也注意，尚看不到有如美國土著與白人之間般的巨大差距。

這裏有一個問題，從人均壽命可見，美國社會顯然隱藏着不少深層次矛盾極需解決，否則其社會容易出現分裂與動亂；但美國政府似乎對此不感興趣，人民若是不滿，美國政客及媒體可輕易為人民刻意製造一個外部的罪人，以轉移視綫，使美國人民忘記自身的問題，有了共同敵人後，美國人民也可能團結一點。

美經濟愈差 愈着力抹黑中國

由此可見，美國經濟愈是差勁，人民疾病愈多、壽命愈短，其中誘發出的挫折感，只會使美國的宣傳機器更瞄準中國，違反邏輯與事實的抹黑會更嚴重，這種態勢可能未來的10年、8年都免不了，我們應有心理準備。美國政府本應把醫療系統整頓一下，大幅提高人均壽命，這總比忙着抹黑別人更有建設性吧？但無奈得很，這恐非現實。