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06/01/2023

通關｜港人1.8起免檢測入境澳門！金光、噴射飛航同日恢復港澳航線！每日幾多班船來往氹仔上環？船飛幾多錢？

#上環 #入境 #輕旅行 #入境澳門 #週末好去處 #通關 #氹仔 #金光飛航 #澳門 #港澳航線 #噴射飛航
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Text: Louise Yuen

　　香港與內地通關在即，澳門近日也放寬香港入境澳門的防疫措施，1 月 8 日（日）起由內地、香港或台灣入境澳門，毋須再出示新冠病毒檢測證明。來往香港和澳門的海上客運，包括金光飛航及噴射飛航，隨即宣布 1 月 8 日起將逐步恢復香港港澳碼頭（上環）往返澳門氹仔碼頭航線。

　
金光飛航每日6班船 往返氹仔上環

　
　　金光飛航由 1 月 8 日起將恢復香港港澳碼頭（上環）往返澳門氹仔碼頭航線。復航初期，金光飛航每天提供 6 個班次往返澳門氹仔客運碼頭及香港港澳碼頭（上環），航線及出發時間詳情如下︰

 

香港港澳碼頭（上環）➜ 澳門氹仔客運碼頭

上午9時30分

下午1時

下午4時

上午11時

下午2時30分

下午5時30分

澳門氹仔客運碼頭 ➜ 香港港澳碼頭（上環）

上午11時

下午2時30分

下午5時30分

 


 

價錢（為官網公佈為準）

標準艙：平日日航 $160；週末及假日日航 $175；夜航 $200

頭等艙：平日日頭 $282；週末及假日日頭 $299；夜航 $327

售票途徑

1)    香港︰上環信德中心 3 樓 303B 號鋪金光飛航售票處（開放時間︰8:30am-5:30pm）
澳門︰氹仔客運碼頭碼頭 2 樓金光飛航售票處（開放時間︰9:30am-6:30pm），或澳門巴黎人酒店、澳門威尼斯人渡假村-酒店、澳門金沙、澳門倫敦人

2)    噴射飛航官網︰https://hk.cotaiwaterjet.com/ticket-offices.html

 

金光飛航

電話︰ 香港 (852) 2859 1640 / 澳門 (853) 2885 0595

網站：https://hk.cotaiwaterjet.com/

 

下一頁︰噴射飛航都復航！每日16班船往返香港、澳門

 

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