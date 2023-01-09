【etnet Chill賞你】賞太古城中心Miffy祝福盛放利是封

離新年越來越近，新年嘅氣氛就越濃烈~但係唔知點解，好似大個之後，氣氛總係不如小朋友嘅年代咁，小編認真思考過呢個問題，覺得最大原因係細個對咩都好新奇，任何出現嘅事物都有好深刻嘅印象~所以童年回憶，通常都特別深刻或者令人懷念！~



而Miffy，亦都係其中一個童年回憶~而家只要去太古城中心，就會見到好多Miffy新年打卡位，等童年回憶滿滿浮現呀！而參與我地etnet Chill嘅遊戲，仲有機會獲得太古城中心Miffy祝福盛放利是封添！數量有限，快啲黎玩喇！

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問題：你對2023年訂立咗點樣嘅目標？

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參加方法：

1. Like/讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel (https://bit.ly/33BXZCh )

3. 於表格內填妥個人資料： http://bit.ly/3vJch1i

備註:

- 獎品：太古城中心Miffy祝福盛放利是封乙套 (名額共25個)

- 截止日期：2023年1月11日晚上23:59

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則:

1. 活動將於2023年1月9日至1月11日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的25名參加者將獲得太古城中心Miffy祝福盛放利是封乙套(名額共25個) 。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後，須於荃灣廣場領獎，經濟通有限公司不負責獎品派發。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。