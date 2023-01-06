《經濟不停學》你真的理解移動平均線及其用法嗎？

移動平均線可謂極之普遍的技術分析工具，但許多投資者在實際操作上卻不太看重它，通常在過後才「發現」移動平均線原來早已發出上升或下跌訊號，某些投資者亦只將它作為參考指標，而非跟隨移動平均線訊號入市。

移動平均線大致分為三種，就是簡單移動平均線(SMA)、加權移動平均線(WMA)及指數移動平均線(EMA)，如是觀察日線圖，則以當天收市價去計算，若然當天未收市，則會當天最新交易價去計算。

EMA可保留歷史數據

簡單移動平均線的計算，以日線圖為例，就是將包括「今天」在內合共某個交易日數的收市價總和，除以相關交易日數。以25天線為例，就是將包括「今天」在內合共25個交易日之收市價(或最新交易價)除以25。

不過，投資者要思考的是最近的價格與較遠的價格，何者較重要或較反映投資者觀點？答案不言而喻，當然是最近的價格。既然較近的價格相對重要，其比重就應該最大。加權移動平均線就能反應這種情況—給予「今天」的收市價或最新交易價最高權重，數值是所採用的移動平均日線，假如是採用5日WMA，「今天」的WMA值就是「今天」最新交易價格乘以5，昨天的收市價乘以4，前天的收市價乘以3，如此類推。將5個數值加總後，再除以比重之和，以上例子則為15。

移動平均線旨在反映趨勢

然而，從實際操作上來看，以SMA或WMA計算所得之移動平均數差別不大，故大多數投資者都傾向只採用簡單移動平均線，EMA就更被投資者忽視了。採用EMA的目的是要保守所有過去的價格變化，而非像SMA或WMA般一刀切—計算日數以外的數據不會反映出來。

以上只是移動平均線的計算，但絕大多數投資者都錯誤理解及使用移動平均線。光是採用甚麼參數就十個有九個半是錯的！絕大多數投資者在設定MA參數時都多只會用10、20、50、100、200、250，偏一點的會用3、5、25等。但須知道，每種產品的波動性都不同，移動平均線是用以反映相關投資產品的價格趨勢，均線遭突破就視為轉勢訊號，故每種投資產品，其MA都應有自己的獨特參數，怎樣才算正確？若處於上升趨勢，MA應在絕大多數價格之下，如屬下跌趨勢，則MA應在絕大多數價格之上，若然你採用的參數令MA經常被價格穿越，但又非轉勢，那就是用錯了參數。

黃金與死亡交叉

其次，MA主要目的是反映價格是否處於趨勢市（上升或下跌），若屬橫行市況，MA是沒有作用的，即使價格向上突破MA，亦不宜視為買入訊號，相反亦然。此外，MA與MA之間的穿越亦是技術派經常提到的，這反映趨勢更加明顯。然而，所以短線MA上破長線MA被視為「黃金交叉」，向下穿越就是「死亡交叉」，亦非原創者的意思。

「黃金交叉」所指的是處於「上升趨勢中」的短期MA，向上穿越處於「上升趨勢中」的長期MA；死亡交叉所指的則是處於「下跌趨勢中」的短期MA，向下穿越處於「下跌趨勢中」的長期MA。因為單單以短期MA穿越長期MA去判斷屬於黃金或是死亡交叉不合邏輯，假如短期MA向上穿越向下的長期MA，為何只強調短期MA訊號，卻忽視了長期MA的訊號？再者，甚麼參數才屬於短期，怎樣才算是長期？非常主觀！

撰文:經濟通資深市場分析師 鄭廣復