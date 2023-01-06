全新Chuwi HiPad Max！千元平板影音體驗一流！4G上網兼語音通話，拍得住大Mon手機！

市場上不少平板都以千多元定價發售，可是大部份的功能一般。Chuwi最新推出的HiPad Max打破了這個定律，採用了Qualcomm Snapdragon 680處理器、支援4G上網及內置四揚聲器等，論規格及性價比均比同價位平板優勝。

HiPad Max擁有高貴的設計，黑色機背加入彷金屬拉絲紋，從外表觀看難以估計其價值，而機身厚度只有8毫米，重量亦只有440克，拿上手有很輕巧的感覺。與同級平板不同的地方是，HiPad Max機身設有四個音效不俗的揚聲器，加上配備2,000 x 1,200解像度的10.36吋IPS熒幕，無論觀看影片或收聽音樂均帶來高水準表現。

HiPad Max擁有高貴的設計，黑色機背加入彷金屬拉絲紋。

機身內置立體聲四揚聲器，分别配置在機身左右兩側。

HiPad Max採用Snapdragon 680處理器，內置8GB記憶體及128GB儲存，兼支援microSD記憶卡，從安兔兔測試的結果顯示，HiPad Max獲得接近25萬分，一般使用流暢度高。特别之處是HiPad Max內置兩個SIM卡插槽，提供雙卡雙等4G上網兼可作語音通話，亦有雙頻Wi-Fi的支援，就連WhatsApp都能使用，可算是一部配有大熒幕的手機。

HiPad Max採用Snapdragon 680處理器，安兔兔測試有接近25萬分數，使用流暢度高。

機側設有電源鍵及音量鍵。

HiPad Max支援4G雙卡雙待，其中一個SIM槽與microSD記憶卡共用。

支援4G上網兼可作語音通話，可算是一部配有大熒幕的手機。

HiPad Max內置7,000mAh電池，支援Qualcomm Quick Charge 3.0充電技術，官方稱可連續播放6小時影片及10小時瀏覽網站，足夠一整天使用的需要。拍攝功能方面，產品設有500萬像素前置及800萬像素主鏡頭，提供了專業拍攝模式兼可攝錄全高清影片，很可惜鏡頭質素有限，影像質素無法與傳統手機媲美。

主鏡頭則是800萬像素，提供了專業拍攝模式兼可攝錄全高清影片。

設有500萬像素前置鏡頭。

搭載Android 12作業系統的HiPad Max，用上原生的Android用戶界面，沒有多餘的應用程式，惟廠方仍加入了FM收音機功能。值得留意是，HiPad Max是支援Widevine L1數碼版權管理，代表了支援如Netflix及Disney+等主流串流影片服務，更能以全高清解像度播放串流影片。

HiPad Max用上原生的Android用戶界面，沒有多餘的應用程式。

內置FM收音機功能，惟必須連接USB Type-C耳機使用。

總結

筆者認為HiPad Max比其他千多元發售的平板吸引，主要是用上Snapdragon 680處理器，加上超薄設計及影音功能完善。唯一美中不足，是語音通話時必須使用揚聲器，需自行使用藍牙或USB Type-C耳機才有傳統手機講電話的體驗。

採用USB Type-C介面充電及連接耳機。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 680 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,000 x 1,200像素，10.61吋多點觸控熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 2/3/5/8 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/17/20/38/40

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.3

鏡頭：500萬像素（前置） / 800萬像素（後置）

電池：內置7,000mAh

體積：246.5 x 156.25 x 8毫米

重量：440克

售價：$1,599

查詢：鵬勃電子 2717 8131