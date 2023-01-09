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09/01/2023

《下流》江美儀封視后 陳山聰力壓林敏驄稱帝

#萬千星輝頒獎典禮2022 #陳山聰 #江美儀 #視帝 #視后
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　　【晴報專訊】《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚圓滿落幕，陳山聰憑《金宵大廈2》及《下流上車族》江美儀成功擊敗一眾強勁對手封視帝后，賽前大熱林敏驄及陳煒食白果。至於《痞子殿下》周嘉洛及《愛•回家之開心速遞》「三太」樊亦敏則獲得「最受歡迎電視男、女角色」，賽果有驚喜。

 

　　今年頒獎禮的視帝、視后之爭相當激烈，《金宵大廈2》陳山聰力壓大熱門《下流上車族》林敏驄及《超能使者》陳展鵬，成功封帝。山聰表現十分激動，他說：「人生馬拉松最困難係由失敗起番身，再步向成功，今日（昨晚）終於可以同十年嚟幫過我嘅人講，終於踏出成功嘅一步，特別要多謝曾志偉喺我最失意時候，問我想唔想拍劇。」林敏驄因腳傷而撑拐杖現身，雖然失落視帝，但《下流上車族》贏得「最佳劇集」，阿驄笑說：「個人榮辱好小事，見到咁多同事拎獎，能夠參與呢部劇好驕傲。」

 

陳山聰在台上深情感謝太太Apple。

 

「三太」樊亦敏爆冷贏女角色

 

　　視后方面，江美儀憑《下流上車族》的車總太太莫雯慧一角贏出，原以為陪跑的她在台上哽咽說：「我以為自己唔係親生女唔會贏到！」曾指「亞視幫」在TVB低人一等的她高呼：「陳煒，我哋好爭氣。」她自言十年前贏最佳女配角時，父母未能親眼見證，昨晚父母終在錄影廠中見證自己得獎。

 

江美儀（中）初嘗視后滋味，但一身打扮卻被林敏驄取笑似烏雞。

 

　　「最受歡迎電視男、女角色」《痞子殿下》周嘉洛及《愛‧回家》「三太」樊亦敏雙雙爆冷得獎，樊亦敏搞笑說：「我要多謝威哥（羅樂林），亦要多謝陳浚霆係咁叫我減肥。」嘉洛亦跟《痞子》好友陳瀅、王灝兒、朱敏瀚及張頴康獲得「最受歡迎電視拍檔」。另外，《美麗戰場》的劉佩玥（Moon）贏大馬視后，而「反骨琪」蔣家旻則大熱拿下最佳女配角。蔣家旻受訪時，坦言事前擔心「食白果」︰「同事、觀眾、傳媒都視我為大熱，好緊張，呢兩日無胃口又失眠！」

 

周嘉洛首當男主角即有獎攞。

 

減肥成功的樊亦敏獲讚靚爆鏡。

 

 

 

Moon回到後台依然喊不停。

 

蔣家旻贏女配角可謂眾望所歸。

 

最佳男配角鄧智堅激動到面容扭曲。

 

 

轉載自: 晴報

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