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09/01/2023

陳凱琳陀第三胎最辛苦 鄭嘉穎貼心按摩未「收爐」

#鄭嘉穎 #陳凱琳
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　　【晴報專訊】鄭嘉穎昨日到將軍澳出席旅遊品牌活動，獲大會送上大量玩具給兒子。提到正在陀第三胎的陳凱琳（Grace），嘉穎透露太太今胎陀得最辛苦，雙腳水腫及抽筋，他會為太太按摩，希望Grace做一個開心孕婦。被問到今胎後是否「收爐」？嘉穎就表示順其自然，不抗拒組織大家庭。

 

嘉穎昨日獲大會送贈多件玩具給予兩名兒子。

 

　　即將再為人父的鄭嘉穎，昨日出席活動時談及近年把事業重心轉移返港，他直言短期內不會北上開工，因為不捨離開家人太久。「除非個角色好吸引，如果我唔接嘅話，一世都無機會拍到嘅咪考慮下囉。」他又自爆曾北上拍劇，與兒子分隔太久而令父子感情變生疏，「試過返內地稍為長少少時間，返到嚟兩個仔唔係好睬我，我當時個心好似碎咗一樣。就算之前喺香港拍《星空下的仁醫》，收工返到屋企，佢哋又瞓咗覺，相處時間唔多。」他不諱言現時把家庭放首位，不想錯過兒子的成長階段。

 

勸馬國明有仔趁嫩生

 

　　此外，嘉穎又透露陳凱琳陀今胎比之前兩胎辛苦，雙腳經常出現水腫及抽筋，令他大表心痛︰「水腫到連腳眼都睇唔到，佢梗係會唔開心，平時氹佢開心就一定要㗎啦，依家我會幫佢按摩。（太太陀得辛苦，你係咪會「收爐」？）其實我一直都係順其自然嘅，順着走囉。」似乎不抗拒四度當爸。另外，提到好兄弟馬國明宣布向湯洛雯求婚成功，嘉穎笑言對方快「入五」，應該結婚生子，「我有同佢講有仔趁嫩生，始終我哋嘅戰鬥力下降，小朋友嘅戰鬥力就不斷提升。（《鐵馬尋橋》弟妹只剩唐詩詠單身？）佢自有打算，遇到啱先結，唔好為結而結。」

 

嘉穎與Grace湊仔不假手於人，即將成為五口之家。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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