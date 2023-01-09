1月8日通關，每日有5萬國內同胞可以來港，亦有5萬港人回內地。時間一久，好歹都會有較多病毒在港浮游，陰人中招機率增。但大家要復常，這個險不能不涉，關鍵是怎涉。

除非有新變種病毒，又或有現於美國盛流行的XBB.1.5病毒由美國入侵香港，不然以在國內或香港已流行的Omicron病毒計，對大家的殺傷力應不大。

外國傳媒一直宣傳國內不再封控就爆疫，這是必然的，但如續封控，又謂你違人權。二十大後，明顯是阿爺衡量經濟與病情，在餓死與病死之間是明顯作出了個選擇，就是不要餓死，但又努力防止病死。這是否不可能達成的矛盾？不是，因為靠的是科學和數據。

1.中國醫史上，是有「疫不過三」的認知，其指大疫在三年之後，是會減退。原因應是已多人染疫，多人有了抗體，疫便再惡不了。2020年疫起，2023是三年了，疫可望退。筆者在11月24日有《疫不過三》文，可參考。

2.老祖宗智慧上有:瘟疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明。千百年來，皆如此。

所以，解封了，我們要更加注重個人防護，熬過後面幾個節氣！做好個人防護！要自由，如今有了；不要管，如今也不管了。但也應要戴口罩，少出行，少聚集，勤洗手，多通風！

(iStock)

這個老祖宗智慧在今冬疫情中亦見體現到，有在台山和江門辦廠的朋友，其廠疫情於12月16日起犯病。基本上有三分之二工廠染疫，平均休息6天便癒，無一人重病入院。這個例子可能偏小，但對投資者言，這個訊息是重要的，反映今次阿爺是揀對了要放封防之時。

如在2020年新冠原種肆虐時不封，當時的致死率是逾3.4%。

如在2021年Delta變種肆虐時不封，當時的致死率是2%。

今時Omicron的致死率是0.1%至0.01%，在致死率如此低時仍封，則不病死也可能會餓死。

今時解封代價相對較少時，就可能是外資肯來買中港股票的原因，他們著眼的是中國經濟在2023年可望生。

3.但如今時在美國盛流行的XBB.1.5侵港，因為其傳播率可達1:18，而可能的病情未太了解，投資者對此要存戒心（見圖）。

美國全國廣播公司(NBC)指出，截至2022年12月30日，新冠7天平均每日住院人數為42,140人，較前兩周增加了4.2%。重症7天平均入院人數上升到每天5,125人，比前兩周增加了9%。

美國華裔公共衞生專家丁亮(Eric Liang Feigl Ding)警告，XBB.1.5是至今免疫逃逸及傳播能力最強的變種病毒之一，它比其他病毒傳播快得多，恐怕會引發下一波大規模疫情。

在香港開放控疫後，染病人數應會急增，事實上，在聖誕節之後，是否大家身邊不少朋友已宣布中招呢？但港府新增病例仍每日在2萬宗下，何故？是染疫者真少了？筆者認為是因為Omicron的病情可以較輕，不少染疫者自己閉關，不報政府便是，1月8日多了國內同胞來港後，報染疫的人會否多了，待觀察。

無論是有封控還是無封控，防中招重責，是在個人，不在政府，因條命是你自己的。

近日國內有篇網文，值得大家看看。

上海的數據出來了:

最新感染率為64%，包括2%無症狀者，44%正在陽中，18%已經陽康。

關於陽性患者症狀持續時間，87.5%的患者在8天之內轉陰康復，但也有4.4%的人持續時間長達11天以上。

這次病毒確實不能當普通感冒也不是大號感冒，得的人會有感覺跟平時感冒不一樣，感覺不燒了好像是好了，可是一直說不出來哪裏不對勁？這次病毒不發燒後的康復期比較長，有的人失去嗅覺、味覺、甚至一直餓或是一直不覺得餓，還有的人一直咳黏痰，還有的人一直就睡不醒渾身沒勁，更有的就是走快了或者說話著急了就喘不過氣來；也有人以前吃水果沒問題病後一吃水果就拉肚子等等一系列問題。

這次病毒感染後隱藏著巨大的健康隱患，心肌炎就是其中最嚴重的併發症之一。

呈陽症狀往往是由一些病毒引起，而這些病毒可以經過呼吸道進入血液循環，再到達心臟。如果這時身體恰好因為疲勞、作息不規律等因素而導致抵抗力下降，就會引起心肌炎。對於陽後出現的這三種症狀，可能是心肌炎，一定要引起重視:

第一，心慌，感覺快好了，但是出現明顯的心慌或是缺氧感覺，心跳特別快每分鐘100次以上。這是由於心肌細胞受損，心功能下降，被迫通過加快心率的方式進行代償。

第二，全身乏力，感覺快好了，但是乏力症狀不緩解，甚至出現了胸間憋氣等症狀。這同樣是由於心肌細胞水腫，導致肺循環瘀血，進而出現胸悶憋氣。

第三，眼前反覆發黑或暈倒，陽後出現莫名其妙的眼前一過性的發黑，甚至昏倒，一定要注意。很可能是心肌炎導致的心肌傳導阻滯引起的，是心臟停跳的前奏。

總而言之，大家如果病毒感染就一定要注意休息，不要繼續讓身體處於疲勞之中。如果出現以上這三種情況，希望大家一定要及時做好防護。另外，大家一定要注意在康復過程中千萬別洗澡，洗洗局部就可以了，比如可以洗腳洗臉洗屁屁等。冷飲這個物種應該是我們一生無論大人孩子都不要碰觸到的，至於為甚麼不需要再科普了，不信邪的請隨意！還有就是不要馬上恢復劇烈健身運動，小孩子不要瘋跑或狂騎腳踏車等。很可能平時不覺得有問題的活動，病後不注意就會對身體造成致命的傷害！望大家多保重啊！居安思危警鐘長鳴。重視康復期，大家各自保重！

假如中招了，要留意之後的調理，減少長新冠的可能性。筆者在3月時有文談此，可【按此】參考「中招後遺症和調理」文章。

炒股好，但也要防中招，以免股在股票行，人已在天堂。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



