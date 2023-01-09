18歲患痛風！痛風年輕化！中醫：氣血不通宜化痰去濕！西醫：預防關鍵一件事

痛風症被視為「富貴病」，近年更有年輕化趨勢，有醫生表示，見過最年輕的個案只有18歲。肥胖、飲食不節制是誘發痛風的重要因素，尤其是有家族病史，且男女患病比例為9︰1。中醫師則說，痛風是因「氣血不通」引起，濕熱體質人士較高危。營養師提醒，痛風患者應避免進食高嘌呤食物，如內臟、海鮮等，並要多喝水幫助尿酸順利代謝。

家庭醫生林永和

家庭醫生林永和解釋，如人體內的嘌呤（Purine）新陳代謝紊亂，可致血液內的尿酸過高，積聚於體內形成尿酸結晶，堆積在關節而誘發痛風。如果男、女性每100毫升血液中的尿酸值，分別超過7毫克及6毫克，即表示已患上高尿酸血症；一般尿酸高的男女比例為9：1。

尿酸過高致病 男女比例為9：1

他說，大多數的尿酸能溶解在血液中，隨著血液循環送往腎臟，轉為尿液排出；但如有代謝綜合症、胰島素抗阻、糖尿病、家族病史、肥胖人士，都是高危一族。臨床上，痛風的發病過程一般可分為4階段，包括無症狀高尿酸血症、急性痛風、緩解期痛風、慢性痛風石發作。林指，急性痛風病發時，關節位如拇趾、手指等會劇烈疼痛、紅腫、發熱、僵硬，相反，慢性痛風石則不會有痛感，但常發於多於一個位置，關節甚至會變形。

林續說，近年痛風患者有年輕化趨勢，見過最年輕的個案是一名18歲男學生，有家族病史及肥胖問題。他指如飲食攝取過多嘌呤，亦會令尿酸增加，而紅肉、內臟類、海鮮、酒精飲品等，均屬高嘌呤食物，強調控制體重是預防痛風的關鍵。

中醫：常吃內臟飲酒 濕熱毒積聚

註冊中醫師倪詠梅

在中醫角度，註冊中醫師倪詠梅解釋，尿酸結石在中醫看來是「痰」及「瘀」，當積聚在肌肉關節中，令經絡氣血不通，「不痛則痛」，因而引起痛症，尤其是濕熱體質人士，如飲食不節，多吃內臟、飲酒等濕熱食物，令濕熱毒積聚，會加劇痛風發作機會。

她指，曾有15歲女生在打邊爐時進食大量海鮮及冬菇後，因大拇趾痛而求診，情況屬典型痛風症；女生亦有家族病史，同時為濕熱體質。她解釋，老火湯、打邊爐、海鮮等，經長時間烹調過程，會令嘌呤釋放到湯水裏，增加體內尿酸水平，易引起痛風。中醫會以化痰去濕、清熱解毒、通絡止痛的方式，加速尿酸排出及消炎止痛，用料包括土茯苓、薏米、赤小豆、威靈仙等。

營養師張穎心

家營營養中心營養師張穎心則說，近年大型流行病學研究發現，痛風與飲酒、進食過量肉類及海產，甚至攝取過多糖份有關，提醒酒精會令乳酸增加，影響腎臟排出尿酸，平日應多喝水，幫助尿酸順利代謝，亦要維持體重及攝取適量蛋白質，以每日需要2,000卡路里的成人為例，應攝取約50至75克的蛋白質。