農曆新年後有轉工潮？人力專家：掀新一波人才搶奪戰！平均加薪5%！部分職位可望加4成？

傳統轉工潮一般會出現在企業發放年終獎金及農曆新年後，人力專家料今年將回到疫前正常市場，出現轉工潮。（資料圖片）

全球經濟學家都在談論經濟衰退，本港上一季度似乎未見有太重悲觀情緒。香港打工仔在2023年的薪酬調整情況，以及就業前景將有何改變？

本報綜合香港人力資源專家預測，今年農曆新年後將出現轉工潮，打工仔的加薪幅度達5%，部分職位如數碼技術類型、商業諮詢、行政助理等，更有望加薪10%至25%，整體招聘步伐將緩和增長。

本港過去兩年勞動人口流失約14萬，其中25至39歲群組流失量最高，涉及約7.8萬人。

數碼技術類型 商業諮詢有錢途

Moovup共同創辦人邱力迅

國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）、瀚納仕（Hays）香港執行總監Sue Wei，以及香港網上招聘平台Moovup共同創辦人邱力迅均預計，2023年將掀起新一波人才搶奪戰，挽留人才及吸引新人才，仍為企業的首要任務。

疫前的招聘旺季、傳統轉工潮一般會出現在大多企業發放年終獎金及農曆新年後。惟過去3年，相繼受社會動盪及疫情等影響，未有出現傳統轉工潮，而轉工潮僅針對部分工種，例如與資訊科技（IT）相關工作。

Jannet及Sue Wei分別認為，在2023年將有更多行業出現轉工潮，大多打工仔會等候年終獎金後轉工。Sue Wei留意到，香港一直緊隨「大辭職潮」（即疫情後）的全球趨勢。

她解釋：「在其他市場，僱員只是為了尋找新的生活方式而離職。然而，香港僱員往往會因薪酬及福利而跳槽，主要因為這兩年來的低薪，到現在終於獲得加薪或獎金。」其中以銀行業為例，某些銀行會在4月份發放花紅，導致打工仔轉工機率增加。

中港兩地昨（8日）正式通關，Jannet及邱力迅均認為，2023年香港整體就業市場與通關及內地擴大內需息息相關，預期就業環境將會比去年稍有改善，多個行業包括零售、餐飲、酒店、旅遊、保險，招聘崗位均會因應通關急增。

早前寬檢疫 商界即重啟招聘

Jannet以早前港府放寬抵港檢疫規定至0＋3的階段為例：「當商界感到政府能夠給予承諾時，亦隨即重啟招聘計劃。本港多家提供航空服務的公司及旅遊業均迅速部署重啟招聘、增聘員工或重召舊人員返回崗位。」

據JAC Recruitment預測，本港2023年整體行業薪酬調整幅度介乎0至5%，金融服務相關職位將加薪約4%，數碼技術類型、商業諮詢、行政助理崗位則有望加薪10至25%。針對部分特別缺乏專才，如數碼轉型崗位，增幅更可達30至40%。

另據網上招聘平台Moovup最新數據亦顯示，多個前線行業包括零售、餐飲、物流及運輸、保安及物業管理在上月的薪酬，對比去年1月均有明顯上升（見表1）。邱力迅稱，該平台每月活躍用戶達15萬人，其數據調查均來自平台用戶，當中有超過半數用戶來自零售及餐飲業。他預計，來年工資亦將進一步上升，「由於請人愈來愈困難，普遍僱主都願意加人工。」