  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

09/01/2023

【FX MONDAY】市場強勁通脹續降 聯儲局今年停止加息？非美貨幣上升空間？

#hot talk 1點鐘 #FXMONDAY #外匯 #分析 #毛偉廉 #博威環球投資 #日圓 #歐元 #英鎊 #美元 #人民幣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

 

　　美國12月非農業職位增加22.3萬勝預期，失業率微跌0.1個百分點至3.5%，反映勞動力市場表現仍然強勁。不過，美國通脹率亦由去年9月的8.2%，急速放緩至11月的7.1%，聯儲局在12月份議息後降低加息幅度至50基點，且預示明年聯邦基金利率降至4.1厘。西方主要央行除新西蘭加大加息幅度至75基點外，其他皆降低加幅，是否預示今年結束加息周期，非美貨幣重新上升？


 

影片網址：https://youtu.be/U1DyUkG1NHs?t=66

 

►把時間軸拉到01:05開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #FXMONDAY #外匯 #分析 #毛偉廉 #博威環球投資 #日圓 #歐元 #英鎊 #美元 #人民幣

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk