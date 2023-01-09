【FX MONDAY】市場強勁通脹續降 聯儲局今年停止加息？非美貨幣上升空間？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

美國12月非農業職位增加22.3萬勝預期，失業率微跌0.1個百分點至3.5%，反映勞動力市場表現仍然強勁。不過，美國通脹率亦由去年9月的8.2%，急速放緩至11月的7.1%，聯儲局在12月份議息後降低加息幅度至50基點，且預示明年聯邦基金利率降至4.1厘。西方主要央行除新西蘭加大加息幅度至75基點外，其他皆降低加幅，是否預示今年結束加息周期，非美貨幣重新上升？







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