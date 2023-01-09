中國9,800萬人患糖尿成全球第一？52歲患者成功降血糖個案分享！全靠做到3件事

目前高血糖已經成為了危害全球的疾病，它的患病率每年都在大幅度的提升。

根據國際糖尿病聯盟發布的全球糖尿病數據，不難看出，中國糖尿病的總體患病率已經達到了9.32%，患病總人數已經達到了9,800萬人。我國已經成為了糖尿病患病總人數的全球第一，可謂是病情嚴重。

時代的一粒灰塵，壓在每個人的頭上就是一座山。九千多萬的數據寫在紙上，只是輕飄飄的幾個筆劃，但是背後卻是無數糖友們慘痛的治病經歷。

糖尿病不僅僅是一種「病」，更是一種另類的病。

52歲中年男子，兩年時間血糖降至4.6，是如何做到的？

自從患上糖尿病以後，我的生活就發生了天翻地覆的改變。這是一名患有十年糖尿病的患者，在面對朋友時經常抱怨的一句話。

是啊！糖尿病最痛苦的可能還是它對於生活的改變，患病之後每時每刻都要提心吊膽，吃個飯如同打仗一樣。每個人都想要降糖，但是成功者往往很少。不過張先生或許是個例外。

張先生年輕的時候，是一名退休的廚師。在工作的時候，時常需要品嘗各種菜餚。或許是一時的疏忽和身體上的衰老，在50歲生日這年，他在體檢的時候，發現自己的血糖指數嚴重超標。

正常的血糖濃度應該在空腹的時候，3.9--6.1/l，餐後兩小時要少於7.8mmol/l。但是他當時檢測的時候，血糖數值高達18.2，這樣的數值讓醫生都嚇了一跳，直言很少見到血糖超標如此嚴重的患者，如果不趕緊降糖，恐怕會給身體帶來毀滅性的打擊。

兩年的時間裡，張先生每個月都會定期前往醫院檢查血糖。在家中的時候，他也會購買血糖試紙，時不時檢測一下血糖濃度。每一次的檢查結果，都讓他對成功降糖充滿了信心。

在52歲的生日這天，張先生再次來到醫院進行檢查，這次的體檢結果顯示，他的血糖濃度不僅完全恢復了正常，甚至比很多年輕人都要好，僅僅只有4.6。

醫生面對這樣的結果，也表示很吃驚，在他看來患者血糖下降很正常，但是降得如此多、如此快的還是比較少見的。並且這兩年的時間裡，他並沒有服用藥物，這更是不可思議。在醫生的詢問下，他說出了自己的降糖經歷。

兩年時間，血糖濃度從18.2降到4.6，三點值得借鑑。

1. 家中常備血糖試紙，隨時檢查血糖值

張先生是一個做事很有規劃的人，他從小就有做計劃的習慣，所以在查出高血糖後，他在藥店購買了很多的血糖試紙，每次吃飯前後都會對血糖進行一次測量。

如果發現血糖濃度超標，他這一餐就會吃得清淡一點，如果發現血糖濃度達到預期值，則會適當多吃一點肉類。

並且通過時刻觀察自己的血糖變化，也讓其對自己的飲食，能夠及時作出調整。只有做到心中有數，才能增加降糖成功的把握。

2. 多吃菜，少吃飯

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醫生對糖尿病人，說得最多的一句話就是：降糖首先要控制住嘴。但是這句話往往會被患者誤解，認為只要吃得少，就能夠將血糖降下來。但是往往餓得受不了，從而導致降糖失敗。

人也是由血肉組成的，每天需要消耗能量。如果一味地減少飯量，雖然短期會有一定的效果，但是必然會帶來營養不良、體質虛弱等問題，而且很少有人能夠扛得住長期的飢餓。

所以與其節食，不如改變攝入的營養比例。米飯中的含糖量比肉類和蔬菜中的糖份要高，每一餐只要少吃米飯，多吃一點蔬菜和肉。既能夠減少糖份的攝入，還能夠保證每日的營養搭配。

正是這樣科學的飲食習慣，讓張先生能夠更輕鬆快速的降血糖。

3. 堅強的意志力

熒幕前的讀者朋友，其中必然會有部分高血糖患者，這些減糖措施，他們或多或少都會知道一點，但是卻只有小部分的人，能夠真正降下來。

歸咎其原因，無非就是難以堅持。無論是假日聚餐時的美味佳餚，或是平時嘴饞多吃的一點米飯。這些多餘的糖份，都會阻止血糖的下降。

但是張先生對於自己定下的計劃極其看重，絲毫不能馬虎，正是這樣堅定執行的態度，讓其每一天都能夠一絲不苟地執行減糖策略。這也是很多糖友們缺少的精神，堅持才是最好的減糖良方。

部分人血糖難降，除了上述三點外，其實也是對於高血糖的危害缺乏認知。這些併發症絕非危言聳聽，而是擺在每一位糖友面前的現實難題，要不要降糖，不如看看這些疾病有哪些，再考慮吧！

長期患有高血糖，兩種疾病風險增高。

1. 高血糖會引發無痛性心梗

血糖過高的病人體內，糖份會對冠狀動脈血管造成損害，並且也會對心臟部位的神經細胞造成損害，導致神經信號傳遞受阻。一旦神經損壞，疼痛感無法傳導，這時候就相當危險了。

這意味著無論是心肌缺血還是心臟梗塞，人都無法提前察覺，往往病發的時候，才會察覺到一點異常。但是此時就已經太晚了，病人很可能當場休克、猝死。這種無痛心梗，其危險性比起普通的心梗更難以預防。

2. 糖尿病足

如果說腳上劃破一個小傷口，但是最後卻要截肢，這你會相信嗎？但是這卻是糖尿病患者，需要承擔的風險。身體內的血糖濃度如果長期過高，會導致血管受損，極易引起出血。

如果此時劃破一個小傷口，血液中的油脂和細胞，就會聚集在傷口處，形成斑塊。而糖尿病人的腳，就是這種病症的風向標，由於腳部離心臟最遠，自然也就最容易出現動脈斑塊。一旦血管徹底堵死，截肢也就是擺在病人眼前的選項之一。

目前我國糖尿病患者人數日益增高，並且發病年齡呈現年輕化。這一切都說明了病情的嚴重性。節糖降糖是擺在每一個糖友面前的難題，希望張先生的降糖經驗能夠帶給你們幫助。不要讓糖尿病成為「生活」，而是要讓其成為能夠攻克的疾病。