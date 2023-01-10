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10/01/2023

新年開3場紅館騷 MC張天賦望與亡父有連結

#MC張天賦 #演唱會
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　　【晴報專訊】MC張天賦將於本月20至22日，舉行首次個人紅館演唱會，門票火速售罄；MC的歌曲《記憶棉》、《小心地滑》等大受歡迎，加上剛奪叱咤男歌手銅獎，人氣一時無兩。演唱會以「This is MC」為題，顧名思義演唱會以MC的一切為核心，愛錫爸爸的他，相信演唱會跟亡父有所連結。

 

MC屆時預留紅館座位給亡父，相信對方在天上會看到他的努力。（網上圖片）<

 

　　MC張天賦出道短短一年多，便推出多首hit歌，人氣急升的他吸納不少「賦二代（歌迷）」，令他乘勢踏上紅館舞台。「我出道前，一直以為只得紅館可以開騷，所以我覺得呢個係一個好夢幻嘅舞台，有機會喺紅館開演唱會，真係好意外、好驚喜。」MC歌曲出名難度高，不少樂迷都「自殺式」選唱其歌曲參加歌唱比賽，MC笑說︰「歌唱比賽嚟講，至今我未聽過人唱《小心地滑》，反而最多人唱《反對無效》或者《記憶棉》，其實開心嘅，佢哋用得呢首歌參賽，證明首歌有一定難度。」

 

出道僅一年多的MC（右），日前在叱咤頒獎禮奪得男歌手銅獎，十分厲害。（資料圖片）

 

歌曲難唱擔心無得唞

 

　　不過，要連續三晚在紅館獻唱如此難度高的歌曲，絕非易事。MC說︰「《小心地滑》剛剛推出時係好開心，因為自己鍾意高難度或聲嘶力竭嗰種唱法，比較容易表達情感，但去到做騷，一睇個歌單，呢一部分全部都難唱，唔緊要，下個環節好啲？唔係喎，下一環節都係無得唞，唔緊要嘅，我會盡力！」雖然他有信心駕馭自己歌曲，但要唱足三場，加上跳舞，難免擔心體力能否支撑，所以他正積極努力跑步練氣，希望屆時以最佳狀態表演。不過，提到戒打機還是節食比較辛苦，MC毫不猶豫選擇戒打機，笑言比健身節食更慘，十足大細路。

 

　　演唱會以「This is MC」為題，想必個唱內容也會與MC生命中最重要的亡父有關。「呢個騷圍繞核心係我，無論係我鍾意嘅曲風、我想講嘅信息、表現嘅態度，都同我好有關係，我相信演唱會會同爸爸有所連結。（怕不怕到時情緒失控？）我都擔心，所以盡我能力，將最好一面表現出嚟，有咩情緒留到完騷先爆。」每場騷面對過萬觀眾，MC表示如何感染大家，絕對是一門學問，「事前我會做少少準備，去諗點樣以說話同肢體講故事，更加說服到人，無論係感人或者好笑，我都要下苦功，唔係夠kai（傻）就得！」

 

希望觀眾着新衫睇騷

 

　　MC的壞孩子形象，跟農曆新年傳統喜氣洋洋的感覺不太相襯，他笑言︰「暫時細節未有安排，雖然我唔太過節，但我鍾意新年，因為大家會開開心心買新衫，又有利市收，互相講祝賀說話，好鍾意呢個氣氛。希望大家着住新衫、同屋企人嚟睇我開騷，仲有袋住啲利市，順便就畀幾封我！可惜因為疫情，無得近距離接觸，可能到時我喺場外設一個專收利市嘅大箱。」

 

MC的演唱會海報大玩型格路線。（資料圖片）

 

 

轉載自: 晴報

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