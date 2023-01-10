去年史上第5或6暖 港創最熱7月最暖秋季

【晴報專訊】全球暖化「迫到埋身」。天文台引述世界氣象組織稱，去年或是全球有紀錄以來第5或第6暖的一年，極端天氣肆虐全球，本港7月亦破紀錄炎熱，9至11月成最溫暖秋季，去年共有15日最高溫達35度或以上，為有紀錄最多。有專家指，氣候暖化引發的問題如糧食減產等，是錢亦不能解決，而消費活動亦隱含碳排放，籲減少購買不必要商品。

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世界氣象組織初步評估指，去年全球平均海平面繼續上升，創歷史新高；大部分時間北極海冰覆蓋範圍都低於平均水平；各類極端天氣繼續肆虐，其中熱浪侵襲歐洲、地中海和北非等地區，內地、歐洲及地中海多處地區亦嚴重乾旱。

港15日達35℃ 歷來最多

本港亦不能倖免，由於7月天氣破紀錄炎熱、及9至11月為最溫暖的秋季；去年天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為23.9度，較1991年至2020年正常值高0.4度，是自1884年有紀錄以來，並列為第6暖的年份。而全年平均最高氣溫26.7度及平均最低氣溫22度，亦是有紀錄以來第5高及並列第7高；7月24日錄得全年最高氣溫36.1度，是有紀錄以來其中一個第三高。去年熱夜及酷熱天氣日數均是52天，兩者皆有紀錄以來第二高；而去年共有15日最高氣溫在35度或以上，是有紀錄以來最多。

天文台前台長林超英直言，港人雖知悉氣候暖化影響，但往往以為用錢就能解決問題，如只是燃料費上升等，惟俄烏戰爭已反映能源價格可升至難以負擔，加上氣候轉變或致糧食減產，「到時有錢都未必買到」。他稱，本港人口雖少，但生活所需依賴入口，若計算各類商品在產地和運輸過程的排放，本港碳排放佔全球250分之1，故本港減排對全球影響同樣關鍵。

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒亦指，市民過度消費問題嚴重，平日購入大量無機會穿的衣服，大型活動製造大量紀念T-Shirt等，籲生產者更準確評估生產量，市民減少不必要消費，同時支持本地製造，政府應更積極為各行各業訂減排目標，相信市場會設法配合。