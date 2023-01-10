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10/01/2023

通關後首辦實體展 玩具展逾250內企參與 貿發局擬年內舉行30大型展

#貿發局 #玩具展 #展覽
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　　【晴報專訊】玩具展、嬰兒用品展和國際文具及學習用品展昨開鑼，成為通關後首個實體展覽，其中玩具展吸引逾250個內地展商參與。署理商務及經濟發展局局長陳百里相信，通關後來自全球的客源會不斷上升；貿發局亦透露計劃今年舉辦逾30個較大型展覽。

 

　　有內地玩具展商指，在港參展能接觸更多海外買家，冀生意可較疫前增20%。有買家料通關後有更多展商來港，商人或更易找到合適產品；亦有人指買家在疫下已習慣上網尋找貨品，認為展場人流稀少。　

 

 

香港玩具展一連4日在會展舉行，當中不少展商來自內地。

 

　　一連4日在會展舉行的玩具展、嬰兒用品展和國際文具及學習用品展，當中不少展商來自內地。陳百里相信，通關後來自全球的客源會上升，商界對前景感樂觀，預期之後舉行的展覽將迎來更多內地客。貿發局副總裁張淑芬指，隨着政府去年9月放寬入境限制，來港參展的海外展商已陸續增加，中港通關後料本港商旅活動陸續復常。她又稱，貿發局已計劃今年舉辦逾30個較大型展覽，當中3月舉行的國際珠寶展已有2,000多家企業報名。

 

展商王斯堅稱，昨早已接觸不少俄、加及南美買家。

 

玩具商冀生意多疫前2成

 

　　經營玩具生意的東莞廣聲五金塑膠制品有限公司客戶經理甘琼梅指，在港參展能接觸更多海外買家，疫前每年都會來港，公司早在去年8月，即港府宣布通關前便決定參展。她形容，昨早生意不錯，相信首日客量較疫前多一半，對生意感樂觀。汕頭展商健豐源玩具的負責人王斯堅則說，在港參展能接觸更多歐美商人，昨早已接觸不少俄羅斯、加拿大和南美買家，希望生意可較疫前增加20%。

 

有買家指人流稀少

 

　　買家黃小姐說，通關後有更多展商來港，有助買家更易找到合適產品。羚邦動畫（國際）有限公司授權經理伍家立則指，盼在展覽中找到10至20間玩具商授權合作，惟形容展場人流仍稀少，估計較疫前少2至3成。陪買家逛展覽的劉先生亦指，買家疫下已習慣上網找貨品，料通關影響不大。

 

買家黃小姐指通關後更多展商來港，更易找到合適產品。

 

 

 

轉載自: 晴報

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