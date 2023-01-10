為中招自責 張敬軒承諾6月個唱補場加料

【晴報專訊】張敬軒上月在會展舉行跨年演唱會，於第六場騷後不幸確診新冠肺炎，無奈煞停個唱，其後大會宣布餘下場數，將延期至六月中再開騷。現已康復的軒仔近日復工，昨日他會見傳媒時坦言為「中招」而自責，他承諾補場中會加入新元素。

軒仔表示已諮詢過醫生朋友，相信六月開騷時疫情不會太嚴重。

張敬軒昨日現身仍有咳嗽，他表示正食中藥調理，又透露確診時相當辛苦，曾發高燒至40度，令他苦不堪言。「當時有考慮係咪要去醫院，因為血氧量低過95，點知好神奇地，高燒完第二朝好似無事咁，突然間變一條綫，啲病毒話走就走，但當我以為好番晒，突然狂咳。」提到演唱會餘下場數被迫延期，軒仔相當自責，「上次同今次開騷無論喺疫情數字定措施都好唔同，五月開騷時，我甚少行去觀眾嗰度，今次有個T字台，我就走去收粉絲啲禮物，結果係上次開騷嘅確診數字仲低過今次。我無特別諗喺邊度惹到，其實全部係喺控制範圍內，我所有同事都住酒店，我每日只係往返場館，已經做到好小心，但最後都中招。」軒仔表示疫情帶給他很多試煉，同時參透到「無論計劃得幾好，都要睇個天安排。」

倫敦添置新歌衫

軒仔同時預告加場的好消息，「放心，唔會加喺尾，咁我惟有減少綵排時間，加喺前面囉。」他又透露三月會到倫敦巡迴演出，因此六月個唱會加入新元素及新歌衫，軒仔表示︰「今次真係塞翁失馬，焉知非福。」

另外，為了避開病毒入侵，軒仔忍痛決定六月開騷時，不再接收歌迷的禮物，他又指中招後收到媽媽的責備電話，「佢特登打嚟鬧我，話『叫咗你唔好收公仔』，但真係好難，我唔忍心。」軒仔指疫情令他反思，更珍惜所擁有，「見到啲粉絲山長水遠嚟到，有好多生面口又好細個，佢哋送公仔畀我，我真係做唔出就咁走咗去，又或者留喺台度。我有個原則㗎，無論獎座又好，粉絲送嘅禮物又好，將心比己，我都要帶走唔可以漏低。」

張媽媽（左）曾勸告軒仔勿接收粉絲禮物，以減低感染病毒風險。（資料圖片）

軒仔自爆曾是李玟粉絲，曾寄信給偶像，所以現在收到歌迷附上回郵地址的來信，他會親自回信。（資料圖片）