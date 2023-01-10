視帝陳山聰咀老婆放閃 視后江美儀感謝林敏驄

【晴報專訊】《萬千星輝頒獎典禮2022》前晚圓滿結束，出爐視后江美儀及視帝陳山聰，獲粉絲在電視城外舉行慶功宴，又開香檳又切蛋糕。心情大靚的美儀笑談被林敏驄取笑似烏雞，更以德報怨指對方成就了《下流上車族》。首次封帝的山聰則心急趕返家見太太Apple，更拍片咀嘴放閃，家庭、事業兩得意。

美儀手執視后寶座和粉絲特製的獎座，難遮興奮心情。

出爐視帝陳山聰獲粉絲送上香檳和蛋糕慶祝，他感謝大家對他不離不棄。山聰坦言得獎後腦海一片空白，「郭可盈望住我，但係又話有個『聰』字，我以為係驄哥（林敏驄），（終於等到？）可以話呢十年，幫過我嘅朋友、監製、支持我同畀信心我嘅人，呢個獎係話畀佢哋知無撑錯。呢個獎係代表步向成功，但我仲未成功仍需努力。」山聰前晚完成工作後趕返家與太太分享喜悅，在社交網分享片段，他說︰「其實我好想快啲返屋企，親自多謝老婆支持我。」隨即與太太咀嘴放閃。

山聰在電視城外與粉絲開香檳慶祝封帝。

山聰凌晨時分收工，趕返家與太太Apple咀嘴放閃。（IG截圖）

不介意被笑似烏雞

首次封后的江美儀同樣獲粉絲為她慶祝，有男粉絲高呼︰「美儀世一！」氹得她非常開心。美儀對阿驄在台上笑她似烏雞，大方表示不會嬲︰「靚咪得囉！（阿驄失落視帝，會否戥對方可惜？）佢話唔要吖嘛，其實如果唔係佢，套劇都無呢個效果，佢成就咗成套劇，仲成就咗我攞獎。呢個獎絕對唔係我一個人嘅功勞。」問到會如何慶祝？美儀笑謂曾志偉應該要請食飯，「驄哥義無反顧返嚟拍劇，好應該請佢食飯，咁我哋又可以受惠。」另外，失落視后的陳瀅坦言失落「最佳衣着獎」最失望，「我件衫都幾靚呀，最開心攞到最受歡迎電視拍檔。」





美儀盛裝出席頒獎禮，卻被阿驄在台上笑她似烏雞。（資料圖片）