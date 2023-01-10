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10/01/2023

台灣「行人地獄」，道路安全引爆國際關注

#台灣 #行人地獄 #交通
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　多虧了吸引眼球的「行人地獄」四個字，讓台灣的交通安全問題再度引發熱烈討論。而且台灣人心態向來是外國的月亮比較圓，所以被CNN和瑞士外交部點名，丟臉丟到國際舞台，自然比被自己人百般抨擊都有效一百倍。

 

　　CNN毫不客氣的稱台灣為「行人地獄」，瑞士聯邦外交部EDA官網，對台灣的旅遊提醒則是直接了當的著重在交通方面，「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」。其實不只是瑞士，美、加、澳還有日本在內，很多國家都已經針對台灣的危險交通發布旅遊警示和安全指南。身為居住在台灣的人，看到有國家指出：台灣交通事故高於犯罪案件，真的哭笑不得。不知道這意味著治安好，還是交通太恐怖。其他警告內容還有：行人即便綠燈過馬路也不可忘記隨時注意車輛，因為台灣駕駛「非常魯莽」。此外違規停車佔用人行道也屢見不鮮。

 

　　台灣人開車有多猛，提供我的親身經歷。多年前我去高雄出差，回程要去小港機場，坐上一部出租車。我並不趕時間，也絕對沒有催促司機，但是他為了超車，竟然從六線道的最外側，瞬間飄移到對向車道的最外側，兇猛的連過12線車道，公然逆向狂飆。

 

　　當時我只顧著緊抓住把手，嚇到不敢吭聲，也不敢出言制止，幸好老天保佑，最後平安抵達。同樣在高雄搭出租車，在過橋時因為有落差，車速快到像電影一樣凌空飛起再落下，讓我免費搭乘過山車。

 

　　根據個人經驗，也絕對不是有偏見，台灣北部人開車比較禮讓，越往南部越有草莽氣息。我並沒有不喜歡南部人，覺得他們豪爽大方，熱情好客，但是開車這件事，委實令我飽受心理創傷。一則有關交通的經典笑話，指稱紅綠燈僅供參考。駕駛看到紅燈照樣往前，但是行人看到綠燈反而會放慢速度或停下，擔心紅燈一側很可能會有車子衝出來。我講給南部的朋友聽，結果他一片沈默，根本笑不出來，只因太過貼近真實。

 

　　汽機車（電單車）不禮讓行人，引發無數憾事。我住的是文教區，平常在家附近大家幾乎都會禮讓行人穿越，但是到別的地方，若停下禮讓行人，後車往往會按喇叭催促。彷彿在罵：沒事幹嘛停下來。

 

　　台灣最令人詬病的交通問題，首推道路設計不良，駕駛缺乏禮讓行人意識。我的台灣太太說，小時候的宣傳標語之一就是「馬路如虎口」。既然改善安全難以達成，緩不濟急，所以要教導行人提高警覺自保。台灣甚至有教導老人如何過馬路的「路老師」，由志工幫高齡者上課，幫助他們學習保護自己。

 

　　因為城市設計不良，破碎的行人道令人火大，往往走一走，就被迫到馬路上與車爭道，因為人行道不見了。更別說即使遵循號誌走在行人優先的斑馬線上，也經常傳出被車撞的不幸事故。根據台灣當局主管機關營建署的統計數字，台灣市區道路只有42%有人行道，也就是近6成市區道路沒有人行道。實際狀況，若加上市區之外的公路，台灣沒有人行道的馬路遠超過60%。

 


沒有警察指揮時車輛經常不會在斑馬線禮讓行人。

 

　　CNN和發布交通警示的國家並沒有冤枉台灣。數字會說話，台灣交通事故率在全球「名列前茅」，是韓國近2倍、跟講究禮讓的日本相比高達5倍，跟執法嚴厲的新加坡相比更是高達近6倍。

 

台灣駕駛人不守交通規則，交通事故是新加坡6倍。

 

　　至於當務之急的解決之道，輿論一面倒的主張加重處罰，因為台灣人最怕吃罰單，傷荷包。重罰之下，勇夫必定銳減。此外也有人主張提高考駕駛執照難度，以及根本之道的重新規劃改善道路設計，讓行人有個合理明確的動線可走。
　

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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