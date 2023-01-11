市場普遍認為，未來很大可能出現經濟衰退，而今次衰退的嚴重程度，或與70年代的滯脹，甚至是1929年的大蕭條相同。

衰退時，股、債、樓均跌，但著名投資者戴維斯(Shelby Cullom Davis)卻說，伴隨衰退而來的熊市正是買股的最佳時機。在40多年的投資生涯中，戴維斯以5萬美元起步，最後錄得9億美元的回報，成績媲美股神巴菲特，他的說話有其參考價值。

經濟有向上，亦有衰退時。須知經濟有周期，而這個周期可分為4個階段。疫情前經濟好，是經濟擴張的年代，民眾有錢消費，令消費指數上升，也造成了資產泡沫。股、樓俱升，皆大歡喜；通脹率高企之後，美儲局就採緊縮的貨幣政策，而緊縮政策又會令經濟放緩，故擴張後便進入放緩階段（圖一）。

2023年經濟並不樂觀。當全世界經濟都放緩時，互相影響下，再加上美儲局還猛加息，衰退似已無可避免。經濟衰退，企業盈利下降，生意難做，企業便會減少招聘，甚至裁員，令更多人失業，這些都會影響消費意慾，使到企業生意更難做，需要減價促銷。惡性循環，企業減少投資或擴張的意慾。因此，無論是企業發展或個人消費層面，以上都會令經濟更衰退，並引發更嚴重的衰退，情況如圖二。

何時買 更重要

若政府不出手救市場的話，經濟會愈來愈差，像1929年的經濟大蕭條。大蕭條不但令企業倒閉，連銀行也出問題，故其後每次衰退，美國政府和央行都會用財政及貨幣的政策去救市，例如2008年金融海嘯，美國搞QE；到了2020年新冠疫情，美政府就發放救濟金，美儲局及各國央行也開展了QE 2.0，大量向市場注資，避免經濟衰退，但當時印錢引發了通脹，今天便要還了（圖三）。

經濟衰退對一般民眾是非常痛苦的，但對小部分投資者來說，例如戴維斯，卻是最好的投資的時機。因為很多的資產，無論是股、樓或債券的價格都已跌了很多，以相同金額的資本可以比前買更多資產。當然，在未來一段時間，這些資產價格有可能會更低，故投資者不要急於撈底，須保留實力，到了最低的時候，才能夠買入優質的資產。

可不買 便不買

經濟周期上落有其規律，在經濟最差、最低點來臨之前，經濟會不斷向下，愈來愈差，當過了經濟最差的時候，便會逐漸好轉，雖然大部分投資者未必得到那個經濟最差的轉折點。因為企業盈利正在倒退，很可能沒有在股價反映出來，而且下一個季度的業績也可能比上一個季度更差。估值會因盈利倒退及折現率上升的雙重打擊下，跌得很厲害。傳統投資觀念Cash is Trash，持現金會跑輸通脹，但當絕大部分資產都在跌的時候，這時現金可能是一個避風塘。

（istock）

當經濟跨越了最差的轉折點時，企業違約、破產、倒閉，指數直插的時候，政府一定會出手救市，推出刺激經濟的利好政策，但因市場普遍仍悲觀，資產價格還非常低，這就是投資的最佳時機了。

買甚麼 很重要

除投資較保守的債券外，也可買所謂「十倍股」。衰退時，市場氣氛不會好，很少企業可透過集資，燒錢搶佔市場，一旦資本市場消失，新的競爭也消失了。今時市場剩下的公司會盡量減少競爭來提高毛利率，已賺錢的大企業有更強優勢，鞏固市場地位，甚至壟斷。

當大企業賺到暴利時，它們的EPS會上升，市場對它們也會追捧，它們的市盈率(PE)也會上升，這就是戴維斯雙擊；EPS上升，PE也上升，這時10倍股就容易出現了。如果企業每股盈利(EPS)增長了3倍，PE又增長了3倍，疊加就接近10倍了。

在衰退期間，投資者可以市場需求，股票所屬公司的業務模式、行業特性及公司競爭力等著眼，找出並以低價買入優質股票。牛市時，整體氣氛改善了，它們的PE也升了，「十倍股」甚或「百倍股」便這樣煉成。

先求知，後投資。建議大家快點學好怎買股，勤做功課，在芸芸股票中，成功找到「十倍股」，好好把握今次衰退的投資機會。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



